V neděli 25. září se pak tento vlak tažený skoro sto let starou lokomotivou vydá po stejné trati na cestu zpět do Lužné.

Oblíbená parní lokomotiva osobních vlaků a lehkých rychlíků, a to zejména pro svou snadnou obsluhu a dobrou přechodnost, která jezdila v pravidelném provozu až do roku 1978 – to je lokomotiva Všudybylka (354.195). Právě tato lokomotiva z roku 1925 bude jednou z atrakcí Národního dne železnice, který se letos koná v Plzni. Díky tomu s ní mohou železniční nadšenci absolvovat cestu z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka až do západočeské metropole.

Křižovatky v Plzni na Lochotíně budou řídit nejmodernější technologie

Ve čtvrtek 22. září vyjede parní vlak tažený Všudybylkou z Lužné u Rakovníka v 9:00 a do Plzně dojede v 15:20. Cestou zastaví ve stanicích Rakovník, Jesenice, Blatno u Jesenice, Žihle, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza a Třemošná u Plzně. Opačným směrem se tento nostalgický vlak vydá v neděli 25. září v 8:55 hod. a do Lužné přijede ve 14:05. Jízdenky na oba vlaky se prodávají ve všech pokladnách ČD a také v e-shopu ČD (zde).

Více informací najdete na portálu Vlakem na výlet nebo na stránkách www.cdnostalgie.cz.