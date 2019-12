Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ukončil vyšetřování tragického seskoku 44letého parašutisty na letišti v Líních z 25. května letošního roku. "Příčinou nehody byla náhlá zdravotní indispozice, která způsobila neschopnost parašutisty pilotovat padák v poslední fázi letu do takové míry, že při přistání již padák neřídil a tvrdě narazil do země," uvádí ústav v závěrečné zprávě. Parašutista zemřel o několik dní později v nemocnici.

Podle dalších parašutistů probíhal seskok jako každý jiný. Instruktor skákal z letadla jako poslední poté, co před ním seskočili tři žáci. Podle údajů ze záznamového přístroje, který měl muž u sebe, probíhal seskok zpočátku standardně. Následnému neřiditelnému letu předcházelo, že instruktorovi praskla tepna a postupně upadal do bezvědomí v následku nedokrvenosti mozku. Dopadl do areálu letiště na opačné straně dráhy po nekontrolovaném přistání rychlostí přesahující 20 km/h.

Inspektoři ústavu prověřili veškeré vybavení parašutisty. "Ze závěrů prohlídky padákové techniky, která byla na místě nehody zajištěna policií, vvyplývá, že veškeré vybavení bylo v pořádku," uvádí inspektoři ve zprávě. V pořádku byla i předchozí zdravotní prohlídka parašutisty stejně jako veškerá potřebná potvrzení. Zkušený instruktor měl za sebou téměř 600 seskoků, činnosti se věnoval posledních osm let.