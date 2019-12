Křišťál, talent, divadlo nebo česko-německé přátelství, ale také auta nebo chodské kroje. To jsou témata významných plesů a bálů, které se budou konat v příštím roce v Plzni i v celém kraji. A vystoupí na nich např. zpěváci Miro Žbirka, Ilona Csáková nebo Martin Chodúr.

PLES PLZEŇSKÉHO KRAJE

Plzeňský kraj svůj reprezentační ples pořádá už po sedmnácté. Koná se 1. února v Parkhotelu v Plzni na Borech. „Zazpívají např. Miro Žbirka či Tereza Mašková. Hosté plesu se mohou také těšit na vystoupení známého tanečního páru z televizního pořadu StarDance, který tvoří Veronika Arichteva a Michal Necpál,“ informuje mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Večerem provede Petr Vágner. O hudební zážitek se postará Orchestr Karla Vlacha.

Organizátoři plesů se však nesoustředí pouze na to, kdo hostům zahraje a zazpívá. Důležité je i to, jakou atmosféru vytvoří. Krajský ples bude laděný do zimních barev a návštěvníky přenese do Ledového království. Milovníci dobré kávy mohou navštívit kavárničku.

Plzeňský kraj vždy na svém plese předává vybrané organizaci finanční podporu. Tentokrát pomůže projektu V síti, který prostřednictvím celovečerního dokumentárního filmu režiséra Víta Klusáka otevírá tabu nebezpečí na internetu především pro děti.

Sál plzeňského Parkhotelu, kde se krajský ples koná, je vyhledávaným plesovým místem. „Je zamluvený dva roky dopředu,“ uvádí manažerka hotelu Petra Hanáková. „Plesová sezona trvá od října do března a plesy u nás pořádají jak maturitní třídy, tak společnosti nebo zájmové organizace,“ dodává.

PLES MĚSTA PLZNĚ

Podobně je na tom i Měšťanská beseda v centru Plzně. Ta má dokonce zamluvené termíny čtyři roky dopředu. „V plesové sezoně, tedy od října do konce března, se u nás koná 35 maturitních plesů a 11 plesů různých organizací. Máme obsazeny všechny pátky a soboty, někdy i neděle a čtvrtky,“ říká Denisa Novotná z Měšťanské besedy. „Z plesů na které v Měšťanské besedě prodáváme vstupenky, podle zkušeností z minulých let mizí nejrychleji lístky na ples města Plzně,“ podotýká.

Reprezentační ples města Plzně se koná 24. ledna v Měšťanské besedě už po šestnácté. „Městský ples bude věnován talentům. O slavnostní zahájení se ve Velkém sále postarají tanečníci v choreografii Petry Procházka Parvoničové, k tanci bude hrát BOOM!BAND Jiřího Dvořáka. Plzeňské rodáky Karla Gotta a Jiřího Suchého připomene Martin Chodúr. Sport zastoupí Pilsen Cheerleaders a hosty v Malém sále bude bavit úspěšná plzeňská revivalová kapela Pilsen QUEEN Tribute band,“ informuje Zdeňka Kubalová z Odboru prezentace a marketingu magistrátu města Plzně. Vstupenky na městský ples budou v prodeji od 16. prosince.

Ples v Měšťanské besedě pořádá např. také Nadace 700 let města Plzně. Uskuteční se 14. února a k tanci zahraje Big band Klatovy. Návštěvníci se mohou těšit na zpěvačku Ilonu Csákovou či předání hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior.

Oblíbený je i Divadelní ples, který pořádá Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni. „Pořádáme ho 28. února v Měšťanské besedě. O program se postarají všechny naše soubory a půlnoční překvapení bude v režii muzikálového souboru. Zahraje i náš divadelní orchestr,“ podotýká Edita Laštovková, vedoucí obchodního útvaru DJKT.

TANČÍ HASIČI, AUTOMOBILISTÉ I CHODOVÉ

V Klatovech bývá nejnavštěvovanějším plesem Rally ples Škodateam v kulturním domě. Jeho součástí je řada tematických soutěží či autodráha. V Klatovech dále pořádají ples například Drůbežářský závod (10. ledna), Pekárny a cukrárny (15. února) i město Klatovy (22. února).

Své bály či plesy pořádají hasiči i sportovci. Hasičský bál např. nesmí chybět ve Kdyni na Domažlicku. Sbor dobrovolných hasičů ho pořádá 11. ledna v místní sokolovně. Nechybí bohatá tombola, květinová dámská volenka, ale hlavně legendární tahání Měsíce. Než Měsíc přejde z jedné strany sálu na druhou, žádný pár by nesměl přestat tančit a opustit parket.

A přímo v Domažlicích se roztočí vyšívané šátky a suknice chodských krojů. V sobotu 7. března se v sále městského kulturního střediska rozběhne Chodský bál. ⋌(s přispěním dl, kůt)