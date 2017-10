Památky se rozloučí stylově

Plzeňský kraj – Tento víkend zakončí návštěvnickou sezonu hradů a zámků. Podívejte se, jak.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Kilián

Podzimní jarmark na Kozlu, speciální prohlídky Švihova, běh o hradní klíč ve Velharticích. Památky se budou o nadcházejícím víkendu loučit s letošní sezonou stylově. „Zámek Manětín, klášter Plasy a hrad Velhartice navíc mimořádně otevřou i během podzimních prázdnin,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.

Neznamená to ale, že kdo se na hrady či zámky nedostane teď, už je letos nenavštíví. Kasteláni chystají i řadu posezónních akcí. Zámek v Horšovském Týně bude od 4. do 11. listopadu hostit filmový festival Juniorfest, v Plasích se bude v úterý konat Tajemná cesta za knihou, na Kozlu 10. 12. odehrají vánoční koncert Václav Hudeček a Jiří Stivín a na Švihově bude i během zimního provozu k vidění výstava Příběhy švihovských pohlednic.



Hrad Velhartice

Zamykání hradu Velhartice

Stylové rozloučení s návštěvnickou sezonou nabídne v sobotu 28. října hrad Velhartice. Devatenáctý ročník Zamykání hradu - terénního běhu o hradní klíč, v délce od 150 metrů pro nejmenší až do šesti kilometrů pro účastníky starší 16 let odstartuje ve 14 hodin. „I v letošním roce čeká na vítěze zajímavá cena – vyhlídkový let, o který se bude losovat“, láká k účasti kastelán hradu Petr Mejstřík. Během dne mohou návštěvníci zavítat na volnou prohlídku hradu, při níž potkají historické i pohádkové postavy, nebo na interaktivní výstavu Ve službách krále v bývalém hradním pivovaru, seznamující s každodenností ve středověku. Děti se zabaví loutkovou pohádkou O zlé koze, výrobou lampionů, rozmanitými soutěžemi nebo lukostřelbou. „Návštěvníci mohou ochutnat mimo jiného staročeský trdelník. Pro běžce je zdarma připraveno občerstvení U hradního sládka“, doplňuje kastelán Mejstřík.

Sobotní program završí ohňostroj v 18:30 hodin a lampionový průvod z hradu na náměstí. Brána hradu se pro letošní rok uzamkne v neděli 29. října v 16 hodin.

Podívejte se, jak na památky zvou přímo památkáři:

Zámek Kozel

V sobotu 28. října proběhnou na terase zámku Kozel v Šťáhlavech u Plzně podzimní zámecké trhy od 10 do 16 hodin. „Zámecké tržiště jako již tradičně nabídne pestrý sortiment originálních řemeslných produktů, celou řadu výtečných potravin z Česka i ze zahraničí a bohatý výběr občerstvení“, popisuje kastelán Karel Bobek. Připraveny jsou ukázky řemesel i výtvarné a řemeslné dílničky pro děti.

Dnů volna mohou návštěvníci využít také k procházce zámeckým parkem nebo prohlídce interiérů zámku, který patří k nejnavštěvovanějším památkovým objektům plzeňského kraje. Za zhlédnutí stojí i výstava plzeňského rodáka, grafika Jiřího Slívy.

Už nyní si zájemci mohou v předprodeji zakoupit vstupenky na vánoční koncert Václava Hudečka a Jiřího Stivína, který se koná 10. prosince od 16 hodin v jízdárně zámku.

Hrad Švihov

Poslední říjnové prohlídky hradu Švihov na Klatovsku ozvláštní čerstvě odkrytý archeologický nález pozdně gotické dlažby. „Chcete se projít po této dlažbě? Přijďte na prohlídku! Můžete si na ní nejenom šlápnout, ale také popřemýšlet, co se pod ní skrývá“, zve kastelán hradu Lukáš Bojčuk a dodává: „Navíc vám prozradíme, jak fungoval odtokový systém tohoto vodního hradu“. Sami návštěvníci mohou rozhodnout o osudu gotické dlažby. Položením kamínku na příslušnou hromádku mohou hlasovat pro zachování staré dlažby či její předláždění. „Prozatím návštěvníci hlasovali pro její zachování“, prozradil kastelán Bojčuk.

K vidění je na hradě i výstava Příběhy švihovských pohlednic, které odhalí proměnu hradu a městečka za posledních více než sto let. „Výpovědní hodnotu jednotlivých pohlednic umocňuje vzrušující četba vzkazů, drobných příběhů i životních dramat, která jejich dávní pisatelé svěřili těm malým papírovým kartičkám“, láká na zajímavou výstavu kastelán Bojčuk. Výstava bude přístupná i v prosinci během zimního provozu hradu, 27. – 30. prosince.



Mimořádná provozní doba během podzimních prázdnin

V době podzimních prázdnin, 26. 10. – 27. 10., bude pro veřejnost mimořádně otevřen hrad Velhartice, zámek Manětín a klášter Plasy. Prohlídky na zámku Manětín se budou konat v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. V klášteře Plasy si návštěvníci mohou mezi 10. a 15. hodinou prohlédnout okruh konvent. Hrad Velhartice bude mít v tyto dny otevřeno do 16 hodin.

Klášter Plasy

Poslední říjnový den 31. 10. se rodiče s dětmi mohou od 17 hodin vydat do plaského kláštera na Tajemnou cestu za knihou. Halloweenská akce, kterou pořádá místní DDM Kopretina, zavede soutěžící za svitu lampionů do tajemných zákoutí areálu kláštera s cílem v zimním refektáři.

Horšovský Týn

Od 4. do 11. listopadu se zámek v Horšovském Týně stane centrem mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST. Město Horšovský Týn je jedním z pěti měst Plzeňského kraje, které hostí již 10. ročník oblíbeného festivalu, spojeného s maratonem filmů a doprovodných akcí.