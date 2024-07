Přístup na hrad Radyně u Starého Plzence je pro návštěvníky o něco bezpečnější a také hezčí. Dobrovolníci z Občanského spolku Hůrka a Radyně zrekonstruovali cestu ke vchodu do památky. Staré zábradlí nahradili novým. Dokončili také opravu kamenných schodů. V zabezpečovacích pracích pokračuje i město. To se chystá ochránit historické zdivo zastřešením a hradní areál více oživit kulturními akcemi.

Neúnavní členové spolku Hůrka a Radyně zrekonstruovali přístupovou cestu ke vchodu do hradu a svařili nové kovové zábradlí. Několik měsíců pracovali na fyzicky velmi náročné opravě zábradlí a kamenných schodů k hradní pokladně. Kameny potřebné k vydláždění schodiště museli členové spolku vynosit ke zdi hradu z víc než 20 metrů hluboké rokle. „Upravili jsme terén, aby se návštěvníkům dobře chodilo. Schody přístupné z lávky byly nerovnoměrné, některé byly tak vysoké, že na ně lidé ani nemohli vystoupit. Proto bylo potřeba přidělat dalších devět schodů a zbývajících 23 opravit. Nutnou údržbu potřebovalo i dřevěné zábradlí vedoucí od první brány na severní nádvoří. V jedné části stačilo prkna pouze osmirkovat a nabarvit, ale hlavně ve spodní části bylo třeba použít špachtli na oškrabání lišejníků,“ říká člen výboru spolku Josef Sutnar.

Do budoucna chce spolek umístit v prostoru purkrabství a severního nádvoří informační tabule. „Texty i obrazová příloha je již zpracována. Návštěvníci, kteří přijdou na hrad v době, kdy je zavřený, by se tak mohli seznámit s jeho historií. Už před třemi lety jsme rozmístili v areálu hradu devět sloupků s QR kódy, aby se lidé dozvěděli podrobné informace o celé památce,“ dodává Josef Sutnar.

Spolek se podílí na úpravách hradu dlouhodobě. „Každý rok na jaře pořádáme velké brigády, čistíme příkopy a přístupovou cestu od náletových dřevin. Letos se nám podařilo umístit ve spolupráci s městem Starý Plzenec dřevěné posezení na plácek po bývalé pokladně, kde je nádherný výhled. V minulých letech jsme se pokusili rozjet záchranu kruhové vápenné pece pod jižním svahem, která pravděpodobně vznikla během výstavby hradu tedy v polovině 14. století. Pec byla hodně zanedbaná, už dříve jsme vyčistili její okolí. Loni práce významně pokračovaly díky finanční dotaci z Plzeňského kraje. Letos bude následovat druhá etapa rekonstrukce. Doufám, že se podaří pec zakonzervovat a umístit tam informační tabuli, aby se návštěvníci dozvěděli, k čemu vlastně sloužila,“ sděluje Jitka Sutnarová, která stojí v čele spolku už 12 let.

Na Radyni pokračují také stavební práce v režii vlastníka památky města Starý Plzenec. „Na jedné straně hradu stojí lešení kvůli opravám zdiva. Cílem je, aby do historického zdiva nezatékalo a neničilo se. Výplň zdiva je neustále vyplavovaná a narušovaná vodou. Naším největším tématem je proto zastřešení hradu, které máme v plánu investic. To by mělo ochránit původní zdivo před povětrnostními vlivy, aby se nemuselo stále opravovat. Na to existuje několik variant řešení. Samozřejmě silueta hradu se nezmění, rozhodně nehodláme z Radyně dělat hrad Kašperk. Chceme zahájit projekční přípravu, jejíž součástí bude i řešení strmého vnitřního schodiště,“ prozrazuje plány do budoucna starosta Starého Plzence Jan Eret s tím, že v úvahu připadá nejen pouhé zastřešení zdiva, ale i umístění průhledné střechy nad nádvořím.

„Hlavní slovo budou mít samozřejmě památkáři, budeme vycházet z jejich návrhů. Teď jsme v úvodní fázi,“ upřesňuje starosta.

Město chce podle Jana Ereta Radyni zatraktivnit a oživit: „Během léta tam Centrum služeb pro turisty pořádá loutkové divadlo, na 24. srpna chystáme koncert trampské kapely Hop Trop. Chceme tam postupně navracet život. Právě zastřešení nádvoří by mohlo přispět k častějšímu konání kulturních akcí.“