Od otevření paluby Hamburk v prostoru před budovou Hlavního nádraží v Plzni uplynuly již více než dva roky. Moderní prostor vyznamenaný řadou cen, na jehož návrhu se podílela řada architektů, měl přinést radost nejen cestujícím, ale i cyklistům díky inovativnímu systému cykloboxů. Ty měly zajistit bezpečné uložení jízdních kol před budovou hlavního nádraží. Cykloboxy však zůstávají stále zavřené.

Paluba Hamburk funguje přes dva roky. Cykloboxy jsou ale stále zavřené | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar vysvětlil, že technologie zamykání cykloboxů se ukázala jako nefunkční. „Roli v tom sehrála barva kontejneru. Díky provedení v tmavě šedé barvě a teplotní roztažnosti systém nefunguje tak, jak má. Jedná se o problém nedostatečného projekčního řešení, nikoli firmy, která boxy vyrobila.“

Vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl doplnil, že v průběhu stavby se měnila barva dveří u cykloboxů ze žluté na šedou. „Teplotně, když se hraje na milimetry v těsnosti, tak šedá a žlutá udělají samozřejmě jinou roztažnost. Řešili jsme s vedením městského odboru pro investice reklamaci dveří, které se v horku začaly vzpřičovat a zkroutily se natolik, že cykloboxy nešlo používat,“ popsal Jan Hakl. Dveře bylo nakonec potřeba vyměnit všechny, což stálo Správu veřejného statku města Plzně přes 200 tisíc korun. „Cykloboxy se samovolně otevíraly, nebo naopak nešly otevřít vůbec. Výměna dveří pomohla, momentálně jsou mechanicky funkční.“

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Podle vedoucího městského odboru investic Pavla Grisníka nikdo nepředpokládal, že se dveře zkroutí vlivem materiálu a barvy. „Mechanický problém s otevíráním dveří jsme odstranili v rámci záruční doby za spolupráce správce stavby a zhotovitele. Boxy dodal zhotovitel stavby podle schválené projektové dokumentace,“ řekl k situaci Pavel Grisník, který nám zprostředkoval i komentář Bohuslava Strejce, jenž se na projektu Paluba Hamburk podílel. Podle něj barevnost dveří vybrali autoři projektu.

„Barevnost dveří byla vybrána autory ve žluté barvě. Ve fázi dokončování stavby byly přizvány grafičky, aby zpracovaly grafický manuál s návrhem infografiky a logotypu stavby Paluba Hamburk. „Bylo upřesněno, že žlutá barva a ani infografika dodaná výrobcem nezapadá do koncepce označování provozoven a logomanuálu města Plzně. Zvolili jsme cenově nejpříznivější řešení, vinylový polep. Ten posloužil jako podklad pro finální grafické řešení,“ shrnul Bohuslav Strejc.

Cykloboxy jsou po výměně dveří provozuschopné, avšak není vyřešen odbavovací systém. Podle Jana Hakla tento systém vyžaduje instalaci aplikace, která není snadno dostupná, navíc se s dodavatelskou firmou nepodařilo dojednat asistenci v případné poruchy, například vyproštění kola. „Proto jsou cykloboxy zatím zavřené. Momentálně jednáme s plzeňskou firmou, která by mohla tento problém vyřešit. Teď čekáme na cenovou nabídku,“ informoval Jan Hakl s tím, že odbavovací systém bude stát kolem 150 tisíc, k tomu je třeba připočíst paušál za servis.

Za využití cykloboxů by lidé mohli zaplatit platební nebo Plzeňskou kartou bez nutnosti instalovat aplikaci. „Zvažujeme i možnost platby hotovostí,“ dodal Jan Hakl.

Město také nově jedná se Správou železnic o vzniku dalších boxů v okolí nádraží. Železničáři by podle náměstka primátora Aleše Tolara do boxů částečně investovali, spravovalo by je ale město. „Snad to ještě do konce letošního roku dotáhneme tak, aby po rekonstrukci nádraží vše fungovalo,“ uzavřel Aleš Tolar.

Termín znovuotevření cykloboxů zatím není stanoven. Rekonstrukce budovy Hlavního nádraží v Plzni má být dokončena do konce letošního roku.