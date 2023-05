„Do dílen docházejí pacienti z otevřených oddělení každý všední den dopoledne nebo odpoledne. Záleží jen na nich, ve které z rukodělných dílen chtějí pracovat, mohou si vybrat činnost podle svého zájmu a schopností. O ergoterapii nejsou ochuzeni ani pacienti, kteří z nějakého důvodu, například kvůli neuspokojivému psychickému stavu, ztížené mobilitě a podobně, nemohou oddělení opustit. Ergoterapeutky za nimi docházejí a pracují s nimi přímo tam,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Hana Benediktová.

Cílem ergoterapie je zapojit pacienta do smysluplné činnosti a podporovat jeho celkovou pohodu, která mu pomáhá zapomenout na problémy a vede spolu s další nutnou léčbou ke zlepšení zdravotního stavu. „Naši pacienti mají ruční práce v dílnách ve velké oblibě. Buď se už s některými technikami setkali, a jsou rádi, že si je mohou zopakovat, nebo naopak, že si mohou vyzkoušet něco nového. Ze začátku se sice leckteří obávají toho, že jim to nepůjde a nezvládnou to, ale pod našim vedením a s naší pomocí to většina z nich dokáže. Někteří nemocní v sobě dokonce objeví talent, o němž dříve neměli potuchy,“ popsala vedoucí sestra ergoterapie Kateřina Rupertová.

Doplnila, že jen dílnami projde ročně přibližně 200 pacientů, s dalšími pracují ergoterapeutky na ostatních 30 odděleních nemocnice. Vymyslet, co budou pacienti vyrábět a z čeho a jak by měl výsledný předmět vypadat, je většinou jejich úkolem. Kromě rukodělných činností cílí také na léčebnou výchovu k soběstačnosti, trénink běžných denních činností ve cvičné kuchyňce a prádelně, procvičování kognitivních funkcí, relaxaci a další aktivity s přihlédnutím k aktuálnímu složení pacientů ve skupině. Součástí Chráněných terapeutických dílen je i muzikoterapie. Pacienti tady buď hudbu poslouchají při relaxaci, nebo i sami na nástroje hrají, například bubnují ve skupině. Muzikoterapeutka také pracuje s pacienty i individuálně na odděleních.

Vedoucí ergoterapeutka dodala, že při výrobě předmětů v chráněných terapeutických dílnách se spotřebovávají různé druhy materiálu, včetně zbytků pletacích vln, větších odstřižků látek, výplňových materiálů a podobně. Ergoterapeutky by proto přivítaly, kdyby jim někdo tento pro sebe již nepotřebný materiál věnoval.

Na podrobnostech je možné se domluvit na telefonním čísle Chráněných terapeutických dílen 377 813 421.