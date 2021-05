Zahrádky se v pondělí otevřely po sedmi měsících. Plzeňany neodradilo ani chladné počasí. "Hned dopoledne jsem se šel nechat otestovat, abych si mohl konečně zajít do hospody a najíst se jako člověk z normálních talířů a ne z plastových krabic, jako dosud. A samozřejmě, abych si mohl u stolu užít načepovanou Plzeň ve skle," řekl Plzeňan Šimon Malý.

Správně načepované plzeňské pivo si v pondělí na zahrádce restaurace Plzeňka vychutnával také Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a ambasador českého piva. "Čekal jsem na to hrozně dlouho, takže jsem moc rád, že si tu dnes můžu dát naprosto svobodně pivečko ze skla. A jak měl někdo strach, že výčepní za dobu uzavření podniků zapomenou čepovat, tak když se dnes podívám na svoji sklenici, vůbec se toho nebojím," uvedl Berka. "Zásadní pro mě je, že pivo je perfektně ošetřené a o tom to je. Za tu dobu, co musely být hospody zavřené, udělaly velký kus práce. Většina z nich má dnes na dveřích cedulku "bezpečná restaurace", což znamená, že dodržují nejen pravidla 3R, ale i 3S, tedy stoly, sklenice a skupiny. Po každé návštěvě totiž personál vydezinfikuje stoly a perfektně umyje sklenice. No a skupiny proto, že hospodští hlídají, zda u stolu sedí vždy jen tolik lidí, kolik je povoleno," dodal Berka.

Také hospodští už byli na své první hosty natěšení. "Máme nový jídelní lístek, který jsme zjednodušili. Čekáme, co přijde. Doufáme, že lidé budou chodit. Roli v tom bude určitě hrát počasí," uvedl Jan Fryček, provozní vedoucí restaurace Srdcovka v Kopeckého sadech. Ceny podnik neupravoval. "Nezdražovali jsme. Zůstali jsme na stejných cenách, jaké jsme měli na konci minulého roku," řekl dále. Největší plzeňský městský obvod, který zahrnuje centrum města, už minulý týden avizoval, že restauracím, hospodám a barům odpustí poplatky za předzahrádky. Majitelé a provozovatelé restaurací, kteří byli pandemií velmi silně poškozeni, to vítají. "Odpustili nám je i loni. Pokud by k tomu došlo i letos, budeme určitě rádi," dodal Fryček.

Zahrádky se mohly v pondělí otevřít za určitých podmínek. Zákazník musí mít u sebe doklad, certifikát, kterým prokáže, že je buď očkovaný, nebo v nedávné době prodělal nemoc covid-19, nebo se podrobil testování s negativním výsledkem. Možností je také mít s sebou potvrzení či čestné prohlášení o pravidelném testování v zaměstnání.