Po své nevlastní dceři měl otčím Alois V. z Plzeňska požadovat pohlavní styk poprvé v jejích deseti letech, v roce 2015. Dívka se o znásilňování bála s kýmkoliv mluvit. Vše se provalilo až po čtyřech letech zneužívání, kdy se svěřila kamarádkám a svému otci.

Dívčina matka, která se za obžalovaného vdala v roce 2014, si údajně nikdy nevšimla, že by její manžel dceru nějak osahával nebo obtěžoval. Je si téměř jista, že je nevinný.

„Věřila jenom jemu a dceři říkala, že si vše vymyslela. Poté začala na dceru tlačit, ať výpověď stáhne,“ uvedl v pondělí před soudem otec poškozené.

„K matce má dcera podle mého názoru stále vřelý a hezký vztah. Ona jí však pořád nevěří,“ vypověděl dále.

Kamarádka, které se loni dívka se vším svěřila, jí radila, ať řekne vše matce. Poškozená se však bála cokoliv říct a nechtěla dělat doma zbytečné rozbroje a vyvolávat hádky. Otčím jí navíc údajně vyhrožoval, že jí zakáže koníčky a přestane dávat cigarety.

Zneužívání se dívka měla nejprve bránit, otčíma odstrkávat a prosit, ať toho nechá. Muž měl však mnohem větší sílu. Nezletilá mu časem přestala klást odpor. „Usoudila, že jakýkoli odpor je beznadějný,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

„Říkaly jsme jí s kamarádkou, ať to někam nahlásí. Ale ona, že ne, že by to svojí mámě nemohla udělat, a že raději uteče z domova,“ sdělila v přípravném řízení policistům jedna z kamarádek.

Muž byl odsouzen už ve svých dvaceti letech sokolovským okresním soudem za líbání a osahávání jedenáctileté dívenky ke tříletému trestu, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku. Zároveň musel absolvovat ochranné ambulantní sexuologické léčení.

Alois V. nevypovídal jako obviněný a k věci se nevyjádřil ani včera před soudem. Za pokračující zločin znásilnění dítěte mladšího 15 let hrozí muži pět až 12 let za mřížemi. Soud bude pokračovat v hlavním líčení v příštích dnech.