Podívejte se: Ota Jirák skončil v jednom z nejtěžších českých vězení

Nedávno oslavil 70. narozeniny a už sedí! Takhle jednoduše by se dalo popsat to, co potkalo hereckou i dabérskou legendu Otu Jiráka. Skončil v jednom z nejtěžších českých vězení, v Plzni na Borech. V mundúru mukla a nefalšované cele, kde v okolí sedí vrazi, násilníci, zloději a další kriminálníci!

Ota Jirák skončil v jednom z nejtěžších českých vězení | Foto: Jaroslav Hauer

Vše naštěstí jen na jeden den a díky novému filmu Tomáše Magnuska Bastardi 4 – Reparát. I sám režisér, autor scénáře a představitel učitele Majera skončil za mřížemi. A tak se oba sešli za katrem. „Protože jsme museli podstoupit testy a respektovat přísná opatření kvůli covidové situaci, museli jsme štáb a počet herců omezit na minimum. Takže v mundúru skončil i náš výkonný producent Karen Murín, nebo náš fotograf Jarda Hauer. Ale užili jsme si to, ovšem stačilo, déle bych tu být nechtěl,“ svěřil se Magnusek. „Je to zajímavá zkušenost, ještě nikdy jsem tu netočil, ale takhle mi to vyhovuje. Na jeden den a pryč odtud. Neumím si představit, že bych tu musel být delší dobu. Doufám, že se sem snad nikdy nedostanu jinak, než jako herec,“ smál se Ota Jirák, s kterým byla na place velká pohoda a legrace. Jirák hraje starého mukla, který dává učiteli Majerovi, před tím, než jde i po vraždě tří svých studentů na prezidentskou milost domů, cenné rady do života. Do nového vybavení chceme vložit skoro miliardu, řekl ředitel nemocnice Šimánek Přečíst článek › „Bastardi 4 - Reparát budou úplně jiní, než předchozí tři díly. I když tam bude řada vypjatých situací a velmi dramatických, bude to více s nadhledem a humorem, někdy i dost ostrým,“ přiznal Tomáš Magnusek, který spolu se Zdeňkem Godlou hraje ústřední dvojici filmu, který skončí velmi překvapivě… Na Borech se natáčely jedny z prvních scén filmu. Všichni si to náležitě užili. Nejenom ve vězeňské cele, na chodbách, ale i na vězeňském dvoře, kam jinak odsouzení chodí na „vycházky“. „Dostali jsme i skvělý oběd, který věznice uvařila. Chovali se k nám skvěle a patří všem velké díky za tu možnost a vstřícnost tohle zrealizovat. Moc si toho vážíme,“ dodal Magnusek. Film Bastardi 4 – Reparát, kde hlavní role kromě Jiráka, Magnuska a Godly, hrají Gabriela Gášpárová, Bára Mottlová, Jaroslava Obermaierová, Carmen Mayerová, Eva Čížkovská, Natálie Grossová, Jiří Krampol, Jan Přeučil, Igor Bareš nebo Karlos Vémola, přijde do kin buďto koncem tohoto nebo začátkem příštího roku (s ohledem na současnou covidovou situaci). Autor: René Kekely