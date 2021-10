Oslavy 103. výročí vzniku samostatného Československa, které se konají v Plzni ve čtvrtek 28. října, přinesou některá dopravní opatření. Půjde hlavně o omezení provozu na jednom z hlavních míst programu – Jiráskově náměstí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Tam bude po celý čtvrtek uzavřena silnice před vchodem do kostela Panny Marie Růžencové a nebude zde možné od 6 do 20 hodin parkovat. K omezení parkování dojde i na náměstí Republiky. „Kvůli možnému spadu z ohňostroje budou vyblokována všechna parkovací místa na západní stra-ně náměstí v úseku ulic Riegrova a Prešovská. Parkovat zde nebude možné od 16. do 19. hodiny,“ popisuje mluvčí magistrátu Adriana Jarošová.