Své opravdové lednové narozeniny medvědi obvykle prospí. Usínají totiž na Mikuláše a probouzejí se 8. března. Letos to v plzeňské zoo vyšlo na den přesně. Od osmého března už jsou Eliška, Honzík a Miky vzhůru.

V Plzeňské zoo slavili medvědi kulaté narozeniny | Video: Deník/Pavel Bouda

Popřát medvědům k jejich kulatinám a předat jim koše plné dobrot přišli kromě veřejnosti i jejich bývalí a současní ošetřovatelé, další zaměstnanci zoo v čele s ředitelem Jiřím Trávníčkem nebo patron plzeňských medvědů Václav Chaloupek. Medvědím sourozencům Elišce a Honzíkovi je totiž právě 20 let, staršímu Mikymu už třicet.

„Pamatuji se, když Elišku s Honzíkem tehdy Vašek Chaloupek přivezl, to vážili sotva tři čtvrtě kila. Dělal jsem tu u medvědů celých 34 let, takže je znám všechny. Pomáhal jsem i se stavbou tohohle krásného výběhu,“ vzpomíná tehdejší ošetřovatel Václav Trejbal.

Současný ošetřovatel Karel Kuneš se o všechny tři medvědy stará už sedm let a dobře ví, co jim chutná i čím jim udělat radost při narozeninové oslavě. „Medvěd je asi z devadesáti procent býložravec, takže u nás dostávají hlavně zeleninu a ovoce. Zbytek pak jsou ryby nebo kuřata. A dnes jsme jim to zpestřili kořenovou zeleninou, ořechy a jablky,“ říká.

Na práci s medvíďaty zavzpomínal při této příležitosti i Václav Chaloupek, který s Eliškou a Honzíkem natočil televizní seriál. „Když jsem se tehdy poprvé dozvěděl, že je budu mít po Vojtovi, Kubovi a Matějovi zase na starosti, tak jsem řekl, že už žádná medvíďata nechci. Ale pak jsem se šel projít do lesa a už na zpáteční cestě jsem se na ně těšil. Teď se tady o ně krásně starají. Plzeňská zoo je pro mě srdcová záležitost a můj částečný domov,“ říká dojatě Václav Chaloupek.

Slavit s medvědy přišli i návštěvníci, kteří se shromáždili kolem celého jejich výběhu. „Přišli jsme speciálně na tuhle oslavu, ale jinak sem chodíme pravidelně. Máme totiž permanentní vstupenku, proto jsme tu několikrát do roka. Medvědy nikdy nevynecháme, mají to tady krásné. Ale krásné je to tu všude,“ chválí plzeňskou zoo dvaašedesátiletá Plzeňačka Dagmar, která se na medvědy přišla podívat s vnoučaty Sofií a Tomášem.

A zajímavost na závěr prozradil mluvčí Zoo Plzeň Martin Vobruba. „Málokdo ví, že všichni medvědi, kteří žijí v českých zoologických zahradách nebo v hradních příkopech, pocházejí z rumunských Karpat. Základ celému rodokmenu dali jejich předkové, které chovali v 70. letech minulého století v zoo na Hluboké.“