Zdroj: Deník

Podle člena spolku a přeštického historika Michala Tejčka spolek v současné době opravuje zříceninu hradu Skála, který leží u Příchovic na Přešticku a byl založen ve 14. století. „Je to pro nás jedna z nejvýznamnějších památek. Navázali jsme spolupráci s panem Zdeňkem Svobodou, bývalým kastelánem Kašperku, jenž se opravou památek zabývá, a společně se snažíme o to, aby hrad ještě více nechátral. Budeme například dozdívat rozpadající se zdivo,“ popsal historik s tím, že rekonstruk-ci zříceniny spojil spolek také s obnovou Svatovojtěšské stezky. „Vede okolím Přeštic až ke Skále. Proto jsme se rozhodli tyto dvě akce spojit. Na stezce jsme se tak pustili do opravy naučných tabulí,“ řekl Deníku Tejček.

Sdružení se rovněž loni zaměřilo na velký dřevěný kříž u kostela sv. Ambrože na Vícově. „Co víme, tak tam kříž byl už za první republiky a možná i předtím. Jednou už jsme jej obnovili, ale po letech se rozpadl,“ vyprávěl historik. Kříž pak spolek nechal vyrobit u uměleckého tesaře Jakuba Kostury a na podzim jej do areálu vícovského kostela umístil.

S historikem Luďkem Krčmářem spolupracovalo sdružení na vydání publikace o poutních místech a zbožnostech na jižním Plzeňsku.