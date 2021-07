Jde o stavbu Plzeňského kraje zajišťovanou prostřednictvím Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, která je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 30 mil. Kč. Doba výstavby je 4,5 měsíce.

Do 12. září 2021 je silnice uzavřena pro veškerou silniční dopravu mimo městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy. Objízdná trasa je vedena ze Zruče přes Třemošnou do Plzně. Poté bude následovat částečná uzavírka do konce října 2021, kdy již bude umožněn omezený průjezd všech vozidel.

Oprava přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a zvýšení komfortu jízdy.