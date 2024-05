S komplikacemi v dopravě musejí už od tohoto víkendu počítat řidiči a cestující linek MHD v Plaské a Lidické ulici. Hned 1. června tu začíná výměna asfaltových vrstev vozovky v úseku od křižovatky ulic Karlovarská a Lidická až po železniční zastávku Bolevec. Práce by měly skončit do zahájení školního roku. V uvedeném termínu se opraví pruh ve směru z centra na Třemošnou, v příštím roce se plánuje oprava opačného směru.

V Plaské a Lidické ulici začíná výměna povrchu vozovky v úseku od křižovatky ulic Karlovarská a Lidická až po železniční zastávku Bolevec | Foto: Deník/Pavel Bouda

„V první etapě omezíme jen jeden jízdní pruh, druhý bude po celou dobu opravy průjezdný. Objížďka povede po Studentské a Karlovarské třídě. Druhá etapa v příštím roce bude náročnější, nejenom, že budeme opravovat oba jízdní pruhy směrem do centra ve směru od Třemošné k lékařské fakultě, ale budeme ještě realizovat kompletní výměnu vozovky a inženýrských sítí ve všech křižovatkách, které kříží komunikaci Lidická a Plaská. Tam začneme v dubnu a práce ukončíme k poslednímu srpnu. Objížďky povedou v tomto případě po silnici od Záluží, po Gerské a Karlovarské třídě,“ vysvětluje Miroslav Blabol, ředitel Správy Plzeň ŘSD.

Zdroj: Pavel Bouda

Pro motoristy bude vždy zachován výjezd z města, ale v souvislosti s úpravami křižovatek může dojít ke krátkodobým uzavírkám o víkendu a nutnosti objížděk, nebo k převedení výjezdu do protisměru.

Řidiči by měli proto sledovat aktuální označení v průběhu výstavby. Ve směru od Třemošné do Plzně nepůjde odbočit z ulice Plaská do ulice Na Sudech a na Doubravku se bude možné dostat od Třemošné po náhradní trase ulicemi Nýřanská, Kaznějovská a Studentská. Nákladní automobily budou muset projíždět městem.

Houbová omáčka či řízky. Houbaři slaví úspěchy. A bude ještě lépe

Práce s sebou přinesou omezení v průjezdu a umístění zastávek autobusových linek 24, 25, 30, 33, 34, 40, 58, N1, N4. Největší změny budou u linek 34 a 58. Vzhledem k očekávánému vzdutí silničního provozu lze očekávat zdržení uvedených spojů na trase.