Od čtvrtka 10. srpna se řidičům uzavřel most ve směru na Bory. Naopak už je po první části rekonstrukce možné využít jeho část ve směru na Slovany. Druhá etapa plánovaných oprav potrvá do 6. října.

Oprava mostu Milénia vstoupila do druhé etapy, uzavřen je směr na Bory. | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Úplně uzavřena je teď ulice U Trati v úseku od křižovatky se silnicí č. I/20 Mikulášská ke křižovatce s ulicí Doudlevecká, vjezd do podzemních garáží je umožněn. Uzavřeno je také sjezdové rameno z mostu ve směru ke Klatovské třídě. Z ulice Mikulášská a Koterovská není možné odbočit vlevo na most Milénia, z ulice Železniční je uzavřen přímý směr na most. Objízdná trasa pro II. etapu je vedena z Lobezské ulice a ve směru od Prahy a od Písku na silnici I/26 (U Prazdroje, Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati. Z Železniční, Barrandovy a Koterovské ulice pak po silnici č. I/20 na silnici č. I/26 (Tyršova, Jízdecká), I/20 Palackého náměstí, I/27 Klatovská třída, U Trati.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

„Chtěl bych poděkovat řidičům za trpělivost. Přestože jde o velký zásah do dopravy, daří se vše zvládat, kvůli opravě mostu nejsou žádné dramatické kolony a MHD nemá výrazná zpoždění. Nicméně prosím o trpělivost i nadále. Omezení potrvají ještě dva měsíce. Nyní je zapotřebí, aby řidiči zareagovali na to, že most bude uzavřen v obráceném směru než dosud,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Opravy mostu Milénia zakončí v říjnu 3. a 4. etapa, které zahrnují rekonstrukci křižovatky ulic Prokopova, Doudlevecké a U trati. Uzavírky přitom jsou plánovány už jen o víkendech.

Zhotovitelem rekonstrukce je společnost Metrostav. Celkové náklady na opravu činí téměř 40 milionů korun a zajišťuje ji Správa veřejného statku města Plzně.

Podle Václava Šaška, vedoucího oddělení mostů Správy veřejného statku města Plzně, budou v rámci opravy mostu vyměněny mostní závěry, sneseny stávající vrstvy komunikace až na nosnou konstrukci, odstraněny izolace, části říms i s vybavením mostu. „Nosná konstrukce dostane novou izolaci, budou provedeny nové římsy, nová konstrukce vozovky a dále osazeno původní vybavení mostu. Také budou provedeny sanace spodní stavby mostních objektů,“ doplnil Šašek.