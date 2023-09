Ve středu 27. září začíná rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici v Plzni-Slovanech a řidiči by se na ni měli připravit. Stavba, a s ní spojená dopravní omezení, byla původně plánovaná už na první polovinu tohoto roku, ale z důvodu oprav mostu Milénia se její realizace posunula.

Ve středu Začíná rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda

„Rekonstruován bude úsek o celkové délce 927 metrů. Nejen tramvajová trať, ale také komunikace, chodníky i inženýrské sítě, veřejné osvětlení, světelná signalizace či informační systém jsou v této části už v nevyhovujícím stavu, a proto město Plzeň do kompletní rekonstrukce investuje téměř čtvrt miliardy korun včetně DPH,“ říká náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Bosák.

Kompletní rekonstrukce tramvajového tělesa včetně zastávek a chodníků se bude týkat úseku Koterovské ulice, ohraničeného křižovatkou se Sladkovského ulicí a okružní křižovatkou před OC Galerie Slovany. Samozřejmou součástí stavby jsou i sadové úpravy. V tomto roce se rekonstrukce bude týkat části Koterovské od OC Galerie Slovany včetně okružní křižovatky až na náměstí Generála Píky, v příštím roce pak od náměstí Generála Píky až ke křižovatce se Sladkovského ulicí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Tato rozsáhlá rekonstrukce je připravena tak, aby stavební úpravy a s nimi spojená dopravní omezení začaly až po dokončení oprav mostu Milénia,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Dodal, že stavba je rozdělena do několika etap. „Ta nultá začíná už ve středu 27. září budováním provizorní komunikace přes okružní křižovatku u OC Galerie Slovany. První etapa, která si už vyžádá dopravní omezení i změny v městské hromadné dopravě, začne 7. října. To už bude most Milénia průjezdný,“ dodal Aleš Tolar s tím, že děkuje řidičům za trpělivost.

V termínu od 27. září do 6. října bude vjezd pro automobilovou dopravu na okružní křižovatku zachován beze změn. V termínu od 7. října do 2. listopadu dojde k úplné uzavírce vozovky v úseku jednoho ramena této okružní křižovatky – konkrétně bude uzavřena Koterovská mezi ulicemi Částkova a Spojovací. Průjezd Částkovou ulicí přes okružní křižovatku bude umožněn po provizorní komunikaci přes její středový ostrov. Mezi vjezdem do OC Galerie Slovany až k okružní křižovatce u OC Galerie Slovany dojde k úplné uzavírce vozovky. V místě vstupu na Koterovskou dojde k uzavírce chodníku a vyblokování parkovacích stání za OC Galerie Slovany. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku místní komunikace je stanovena ulicemi Částkova, Slovanská, Nepomucká, K Dráze a dále po ulici U Seřadiště. Další lokální omezení dopravy pak přinesou etapy rekonstrukce, které budou následovat v příštím roce.

Stavební práce ovlivní od 7. října také MHD. Tramvajová linka číslo 1 bude jezdit po trase Bolevec – náměstí Generála Píky, tramvajová linka číslo 2 pak po trase Malesická – Slovany – Světovar. To znamená, že kvůli stavebním pracím nebudou obslouženy pouze dvě tramvajové zastávky – Radnice Slovany a Brojova. Po dobu úplné uzavírky části Koterovské ulice dojde také k odklonu nočních autobusových N2 a N5, které budou od 7. října do 2. listopadu vedeny Francouzskou třídou, kam budou přemístěny i zastávky z Koterovské ulice.

Rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, zastávek, komunikace i chodníků a inženýrských sítí v Koterovské ulici vyjde město Plzeň na téměř 250 milionů korun.