Častou zastávkou turistů projíždějících Horní Břízou jsou bývalé oprámy, tedy zatopené lomy po těžbě kaolinu, nacházející se ve zdejších lesích. V lomech se dnes vyskytují nevšední obojživelníci, jako např. skokani, ropuchy a čolci, nebo další rozmanité a chráněné druhy pavouků, brouků a motýlů.

Oprámy bývalé kaolinové jámy Kaznějov - Horní Bříza. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Oprámy jsou součástí naučné stezky po Horní Bříze. Vytvářejí opravdu nádherné prostředí. Výlet k nim bych chtěl všem vřele doporučit,“ říká starosta města David Kapr. Po těžbě kaolinu však dnes lomy ukrývají pod hladinou celou řadu nebezpečných chemických prvků. Ty se do vody dostávaly od 60. let kalovodem z tehdejší kaznějovské chemičky Lachema. Místní se dnes obávají prosakování zdraví škodlivých látek do podzemních vod. Město Horní Bříza proto usiluje o lepší kontrolu lokality.