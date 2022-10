Opozice během jednání ustavujícího zastupitelstva ukázala, že bude tvrdá. Zastupitelé z řad ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kritizovali například to, že vládnoucí koalice v čele se Zarzyckým oproti avizovanému šetření navýšila počet radních z původních devíti na jedenáct, a tím i navýšila náklady na přímé vedení města. Že by se tím měl zatížit městský rozpočet si Zarzycký nemyslí. „Snížil se počet náměstků z dosavadních čtyř na tři, jeden člen rady i klíčového výboru bude neuvolněný. Klesne také počet komisí, a to z 15 na 13, stejně tak se sníží počet členů v komisích z 15 na 13,“ domnívá se nový primátor.