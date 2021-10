Z menších stran, které měly jen minimum voličů, stojí za zmínku výsledek trojky na kandidátce Hnutí Prameny Filipa Grznára. Tento český profesionální kulturista a fitness trenér , který byl v minulosti soudem potrestán za výhrůžku Romům vyvražděním, dostal 126 preferenčních hlasů, to znamená, že ho zakroužkoval každý pátý volič tohoto uskupení, ostatní zůstali daleko za ním.

V některých stranách voliči kroužkovali především lídry, kteří nechali ostatní daleko za sebou. Bylo tomu tak v SPD, kde finanční analytička Marie Pošarová z Klatov získala 1657 preferenčních hlasů (5,73 %), přičemž druhý Jan Kůrka měl 726 kroužků. Obdobné to bylo v Přísaze, kde jednička, právnička a paralympionička Nicole Fryčová, získala 954 preferenčních hlasů (6,96 %). V ČSSD lidé nejvíce kroužkovali lídra, lékaře Robina Šína (952 - 6,58 %), a bývalého senátora Jana Látku (864 - 5,97 %). U KSČM měl nejvíce kroužků lídr Jiří Valenta (1 036 - 8,63 %).

Opltová, která krátce před volbami porodila a která se starostkou stala v pouhých 25 letech, šla do voleb z 5. místa společné kandidátky Pirátů a STAN. Stejně jako jinde v republice Starostové a nezávislí převálcovali piráty, přičemž právě Opltová získala nejvíce preferenčních hlasů. Zakroužkovalo ji 8999 voličů, tedy každý čtvrtý z těch, co dali hlas tomuto uskupení. Těsně za Opltovou skončil lídr kandidátky, bývalý hejtman Josef Bernard, jehož zakroužkovalo 8499 lidí. Poměrně hodně preferenčních hlasů získal i starosta Kvíčovic Jan Bostl - 4904. Pro zajímavost, nejúspěšnějšího piráta, dnes již bývalého poslance Lukáše Bartoně, zakroužkovalo 3686 voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.