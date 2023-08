Ne příliš pěkné vzpomínky si zřejmě z Plzně odnesli turisté, kteří se v sobotu odpoledne rozhodli vystoupat na věž katedrály sv. Bartoloměje a pokochat se pohledem na město z výšky.

Katedrála sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Zhruba v polovině cesty nahoru totiž narazili na opilý pár. A zatímco 51letý muž ještě dokázal jakžtakž stát na vlastních nohou, o dva roky mladší žena si na schodech doslova ustlala a všichni ji museli překračovat.

Situaci nakonec vyřešili strážníci městské policie, i když to nebylo lehké. „Přesvědčit dvojici, že není v restauraci na pivu, jak se domnívá, bylo opravdu komplikované. Hlídky nakonec opilý pár doprovodily dolů. Muž to zvládal vcelku dobře, žena ale měla velké problémy a bez pomoci strážníků by to nezvládla,“ informovala v úterý 1. srpna mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Strážníci u obou provedli zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Přístroj vykázal u ženy hodnotu 2,41 promile a u muže 2,56 promile. „Jelikož žena byla velmi opilá a nebyla schopná ovládat své jednání, rozhodli se ji strážníci umístit k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice,“ dodala Pužmanová.