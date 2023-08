Humoristický román Bylo nás pět by mohli sepsat plzeňští městští strážníci. Právě tolik bylo totiž opilců, které kvůli množství vypitého alkoholu museli odvézt na záchytku.

Jeden z pěti víkendových plzeňských opilců, kteří skončili na záchytce. | Foto: se svolením MP Plzeň

Jeden z pěti víkendových plzeňských opilců, kteří skončili na záchytce.Zdroj: se svolením MP Plzeň„Prvním ze zmiňované opilé pětice byl 49letý muž, který v pátek podvečer tak usilovně klepal na dveře své bývalé ženy, že se naprosto vyčerpán touto fyzickou aktivitou sesunul na práh, kde vzápětí na měkké rohožce usnul a probudili ho až strážníci přivolaní na místo. K druhému případu vyjížděla hlídka v sobotu dopoledne a tentokrát to nebylo zápraží, ale chodník na jednom z mostů v centru Plzně, který si pro svůj odpočinek vybral 41letý cizinec. Vlivem svého stavu nebyl schopen ovládat své nohy a vyjadřovací stránka také dost pokulhávala,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Schliková.

Tentýž den večer vyjeli strážníci do obchodního centru pro 62letou ženu, která se dle svých slov, až moc kamarádila s vodkou a následně ji na toaletách po vzoru Járy Cimrmana, takže ležící, spící našel pracovník ostrahy. „Tato dáma dokázala něco, co ostatní zatím ne, a to provést dechovou zkoušku, která ukázala 3,79 promile,“ uvedla Schliková. Dodala, že sobota se pomalu chýlila ke svému konci a na hlídku městské policie čekalo další oznámení o 59letém muži, který leží na silnici. „Strážníci ho odsunuli z komunikace, ale dotyčný pro svou opilost nebyl schopný ani odpovědět na základní otázky,“ popsala jeho stav Schliková.

Opilý pár ztěžoval turistům výstup na věž katedrály, žena skončila na záchytce

Posledním z víkendové pětky se stal 40letý cizinec, kterého hlídka zahlédla nataženého na jedné z laviček zastávky MHD. „Po probuzení se muž pokoušel sám několikrát zvednout, ale neúspěšně. Nohy ho totiž kvůli 3,56 promile nechtěly vůbec poslouchat. Víkend je za námi a budeme doufat, že následující dny budou trošku střízlivější,“ uzavřela mluvčí plzeňských strážníků.

Oba opilí cizinci dle zjištění Deníku pocházeli z Ukrajiny.