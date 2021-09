Den vědy a techniky nebude jediným vědeckým festivalem, který Západočeská univerzita připravila. Hned na 24. září zve veřejnost do univerzitního kampusu, kde se uskuteční Noc vědců. Jejím tématem bude pro letošní rok Čas.

Návštěvníci se mohou těšit na expozice inovované i zcela nové. Mezi novými expozicemi zaujme například Akustika na vlastní uši Fakulty elektrotechnické, která ukáže, jaký vliv má na zvuk prostor, v němž se šíří, a co umožňují se zvukem provádět moderní technologie. V expozici Inteligentní oblečení zase návštěvníci uvidí, jak umí chytré oblečení pomáhat hasičům, policistům nebo zdravotníků nebo jak ho lze využít třeba při sportování, a přesvědčí se, že měření teploty, vlhkosti, tepu, tlaku a dalších tělesných funkcí už dnes pro oblečení není žádný problém.

„Dny vědy a techniky patří v Plzni k začátku školního roku a letos tomu nebude jinak. V posledních měsících se ukázalo, jak významnou roli hraje při výuce osobní kontakt žáka s učitelem i žáků mezi sebou a že vzájemná interakce ke vzdělávání a k výukovým aktivitám patří. Společné poznávání a odhalování tajů nejrůznějších oborů i zážitky, které jsou s ním spojené, to je ve vzdělávání silnou motivací. A právě v tomto duchu, zábavnou a přístupnou formou, žáci a studenti poznávají rozmanité vědní obory také při této akci,“ sdělil rektor ZČU Miroslav Holeček.

Vědecký festival se letos uskuteční během jednoho dne – v pátek 10. září, expozice však budou otevřené až do 18 hodin.Zdroj: Foto: ZČU

Akce, jejímž cílem je představit žákům a studentům zejména technické a přírodovědné obory z netradičního úhlu pohledu, se koná už šestnáctým rokem. Ačkoliv současná doba událostem s mnohatisícovou návštěvností příliš nepřeje, nenarušila tradici Dnů vědy a techniky ani epidemie covidu-19. Vědecký festival pro malé i velké se nicméně letos uskuteční během jednoho dne – v pátek 10. září, expozice však budou otevřené až do 18 hodin, tak aby si vědecké hrátky užili nejen žáci v doprovodu učitelů, ale v odpoledních hodinách také rodiče s dětmi.

Fakulty ZČU, ale i střední školy a další instituce promění náměstí ve vědeckou laboratoř a ukážou, že vědou se dá skvěle bavit. Vstup do všech expozic je zdarma.

Vědecký festival se letos uskuteční během jednoho dne – v pátek 10. září, expozice však budou otevřené až do 18 hodin. | Foto: Foto: ZČU

