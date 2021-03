Zajímá Vás aktuální dění v plzeňské fakultní nemocnici? Máte otázky k testování nebo očkování? Ptejte se ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., tento týden od úterý 2. března do čtvrtka 4. března na stránkách www.plzensky.denik.cz. Na vaše otázky bude odpovídat v pátek 5. března od 10 hodin.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. | Foto: FN Plzeň

Před rokem by nikoho z nás nenapadlo, že se koronavirus stane součástí našich životů na tak dlouhou dobu. První pacient s potvrzeným onemocněním covid-19 byl ve FN Plzeň hospitalizován 10. března 2020. Při podzimní vlně bylo nejvíce pacientů 2. listopadu 2020, a to 222 hospitalizovaných covid pozitivních nemocných. Nyní, v této vlně, evidujeme zatím číslo ještě vyšší – ve středu 24. února to bylo 254 pozitivních pacientů. Situace ve FN Plzeň je skutečně vážná. Odkládají se plánované výkony, uzavírají se některá oddělení, na covidových pracovištích pracují lékaři z celé nemocnice, pomáhají studenti vysokých a vyšších odborných škol i dobrovolníci a všichni jsou extrémně vyčerpaní a frustrovaní z toho, že nevidí konec.