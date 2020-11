V poslední době se na nás ze všech stran valí mnoho informací, které občas bývají dosti zkreslené. Jaká je tedy skutečná situace ve Fakultní nemocnici Plzeň? Kolik pacientů je v tomto období hospitalizováno s onemocněním Covid – 19? A co FN Plzeň chystá v nebližších dnech? Na tyto otázky vám bude 12. listopadu 2020 od 10.00 hodin odpovídat ředitel plzeňské fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. | Foto: FN Plzeň

Česká republika se potýká s druhou „podzimní“ koronavirovou vlnou. Od té první se liší především počtem nakažených. Zatím co v první „jarní“ vlně bylo ve FN Plzeň hospitalizováno nejvíce 54 pozitivních pacientů, v této „podzimní“ jich ve FN Plzeň bylo i 222. Jaro probíhalo ve znamení poznávání a zkoumání něčeho nového, co nikdo nečekal a nebyl na to připraven. Výhodou současné vlny je, že již máme o této nemoci více informací. Umíme reagovat na rychlé změny a přizpůsobovat provoz nemocnice aktuální situaci. Díky zkušenostem z první vlny se nyní můžeme soustředit především na léčení a péči o naše pacienty. Nemocnice tedy dál funguje i pro necovidové pacienty. Fakultní nemocnice denně ošetří více než 3 200 ambulantních pacientů a každý den je hospitalizováno téměř 1 000 nemocných.