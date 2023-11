ON-LINE: Ptejte se na cokoliv ohledně výzkumu ve Fakultní nemocnici Plzeň

Komerční sdělení

Fakultní nemocnice Plzeň se déle než deset let věnuje výzkumu zavádění nové diagnostiky a léčby závažných chorob. Čemu konkrétně se výzkum nejvíce věnuje? Jak takový výzkum probíhá? Jak dlouho trvá zavedení postupů do praxe? Nejen na to se můžete zeptat Prof. MUDr. Ondřeje Topolčana, CSc., který vám bude odpovídat už ve čtvrtek v 10 hodin na našem webu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. | Foto: FN Plzeň