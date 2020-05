On-line rozhovor s ředitelem Pletiva Dobrý už ve čtvrtek 21. května od 14:30.

Právě tato doba je nejvhodnějším obdobím pro vybudování nového oplocení. Že nejste tolik manuálně zruční a nebo prostě nemáte čas se s tak náročným úkolem sami poprat? Nevadí – společnost Pletiva Dobrý disponuje hned několika týmy profesionálů, kteří přijedou a o vše se vám postarají, jak se říká: Na klíč.

„Jsme specialisté v oboru plotů a pletiv. Již více než 15 let radíme s výběrem toho správného oplocení a pomáháme s montáží plotů. Začínali jsme na zahradě rodinného domu. Nyní máme 3 pobočky, v Ledcích u Plzně, Praze a Zlivi u Českých Budějovic. Navíc zboží rozesíláme po celé republice,“ přibližuje společnost Pletiva Dobrý její generální ředitel Tomáš Urbánek.

Zdroj: Archiv Pletiva Dobrý

POMOC S MONTÁŽÍ

Hned pro začátek je nutno zmínit, že montáž plotu svépomocí je jednodušší i díky jejich e-shopu, který je doslova protkán radami, články i návody. „Dále pořádáme na našich pobočkách ukázky stavby plotu, kde návštěvníky zdarma učíme, jak si postavit plot a na co si dát pozor – od rozměření pozemku až po samotné natažení pletiva. Stavbu předvádí naši zkušení montážníci za doprovodu odborného komentáře. Návštěvníci se mohou v průběhu ukázky na cokoliv zeptat a případně si i sami montáž vyzkoušet,“ vysvětluje Urbánek.

Montáž plotu na klíč je tu zase pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas a případně i nervy při realizaci stavby. „Čas vám totiž nesebere pouze samotná montáž, ale i příprava. Stavba plotu, byť se to na první pohled nemusí zdát, je poměrně náročná. Nastudování správného postupu tedy taky pár hodin vašeho času zabere. Poptání montáže, stejně tak i kalkulace a případné zaměření je nezávazné a zdarma. Na práci našich montážníků se můžete podívat v naší fotogalerii na e-shopu Pletiva Dobrý, anebo na našem Facebookovém profilu,“ dodává Urbánek.

Zdroj: Archiv Pletiva Dobrý

JAK VYBRAT VHODNÝ PLOT A NA CO SI DÁT POZOR?

Dnešní doba nabízí obecně mnoho možností, a i přímo v oblasti pletiv a plotových drátěných panelů máte opravdu z čeho vybírat. Pojďme si v tom tedy udělat jasno. Tentokrát si představíme hlavně klasická čtyřhranná pletiva a svařovaná pletiva, ale dotkneme se i svařovaných drátěných plotových panelů, neboli dílců.

„Odrazovým můstkem pro výběr jsou následující kritéria: Cena, funkčnost a místo a také vzhled. Co se týče kvality čtyřhranného pletiva, tak ani s tím nejlevnějším řešením neuděláte chybu. Základní čtyřhranné pletivo je pro většinu projektů dostačujícím řešením. Jedinou větší nevýhodou je obtížnost montáže. Ze všech našich nabízených řešení je montáž tohoto typu pletiva nejsložitější. Ale to neznamená, že by nebyla zvládnutelná. Stačí trochu zručnosti, pochopit základní principy a určitě se vám montáž podaří,“ radí za společnost Pletiva Dobrý Ondřej Beran z obchodního oddělení.

O něco dražší než pletivo čtyřhranné je pletivo svařované. Jeho montáž je ale zase snazší a rychlejší. Další nespornou výhodou je právě jeho struktura. Tím, že je pletivo bodově svařované jej nelze rozplést. Pokud tedy máte na pozemku psa, nehrozí, že si vytvoří v plotu díru a uteče.

Dalším možným typem jsou plotové panely. Jejich nevýhodou je vyšší cena. Jinak jsou velmi pevné, snadno se montují a mají dlouhou životnost. Odborníci ale připomínají, že krom vzhledu, obtížnosti montáže a ceny, je potřeba také přemýšlet nad lokací a účelem oplocení.

Zdroj: Archiv Pletiva Dobrý

„Již jsme zmínili, že pokud máte na pozemku psa, je vhodné použít svařované pletivo. Vhodné jsou samozřejmě také plotové dílce. Pomoct vám však v takovémto případě mohou i betonové podhrabové desky, které slouží jako náhrada podezdívky pod plot. Velkou roli při výběru také hraje členitost pozemku. Pokud je svahovitý, doporučujeme nepoužívat svařované pletivo, byť se na první pohled může zdát, že se dobře přizpůsobí nerovnostem. Svařované pletivo je totiž potřeba, stejně jako čtyřhranné pletivo, vypnout do naprosté roviny. Vhodnější je tedy použít čtyřhranné pletivo. Je sice také potřeba často v bodě změny směru oplocení pletivo na sloupku ukončit a začít novým kusem, vždy kopírujeme sklon pozemku. Avšak na rozdíl od svařovaného pletiva je ukončení jednodušší. Čtyřhranné pletivo se nemusí střihat. Jednoduše jej rozpojíme vypletením jednoho svislého drátu,“ doporučuje Urbánek.

CO ÚŘADY NA VÝŠKU VAŠEHO PLOTU?

Pokud oplocujete rodinný dům, měli byste se prvně informovat na příslušném úřadě, zda ve vaší obci neplatí pro stavbu plotu omezení. Nejčastějším nařízením je dodržení maximální výšky plotu, většinou bývá hranicí 150 cm. Dále to může být i typ oplocení – většinou z důvodu, aby plot zapadal do historického rázu dané části obce. Dobré je také navštívit souseda. Představit mu své plány a domluvit se.

Zdroj: Archiv Pletiva Dobrý

JAK SE STAVÍ PLOT?

Jak už zaznělo – stavba plotu je obtížnější, než se na první pohled může zdát. „ Důležitých informací a rad je tolik, že by nám na kompletní návod nestačilo ani 10 stran textu. Z těch opravdu důležitých kroků zmíním správné rozměření pozemku. Zde opravdu platí známé přísloví, dvakrát měř, jednou řež,“ doporučuje ředitel společnosti Pletiva Dobrý s tím, že samozřejmě nejvhodnější je dorazit k nim na firmu a poradit se s profesionály. To je totiž návod jak zaručeně předejít komplikacím, chybám nebo problémům. Navíc si můžete vybrat i doplňkový sortiment, jako třeba stínící tkaninu nebo další detaily, které udělají z plotu nejen hranici vašeho pozemku, ale vlastně i okrasný prvek.