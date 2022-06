„Už v roce 2015, jsme jako první město v ČR schválili Koncepci sociálního a dostupného bydlení. Díky tomu jsme dodneška poskytli 1173 nových bytů pro především mladé rodiny, samoživitelky, anebo seniory. V září dokončíme projekt výstavby dostupného bydlení v Zátiší, kde vzniká dalších 180 nových bytů. Máme připraveno 8 lokalit ve vlastnictví města Plzně, kde postavíme v následujících několika letech dalších 400 dostupných bytů. To není planý slib, ale jasný fakt. V dnešní době se více než v minulosti ukazuje, jak důležitá je skutečnost, že město je vlastníkem, nebo majoritním vlastníkem, poskytovatelů základních komodit, jako je voda, teplo a veřejná doprava. Obyvatelům města Plzně tak zajistíme jejich stabilitu, jistotu a dostupnost. Budeme usilovat o to, aby tyto služby byly co nejvíce dostupné a cenově férové, protože v dobrých i horších časech, které jsou nyní před námi, v Plzni držíme spolu. Nechci populisticky slibovat nějaké vzdušné zámky, ale chci zdůraznit to, co v této nelehké době udělat můžeme a co už vlastně děláme“.