Očkování patří mezi nejvýznamnější objevy medicíny vůbec a dnes již se stalo běžnou součástí našeho života. První očkovací látky byly objeveny před více než 200 lety. Za objevitele očkování je považován Edward Jenner, který na základě svých pozorování provedl v roce 1796 pokus s očkováním proti pravým neštovicím. K rozvoji vakcinologie a masovému využití očkování však došlo až ve 20. století. Je prokazatelné, že díky očkování došlo k poklesu či úplnému vymýcení řady závažných infekčních onemocnění, jejich trvalých následků a úmrtí na ně. Proto také dnes můžeme hovořit o tom, že byly eradikovány pravé neštovice, máme pod kontrolou taková onemocnění jako záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, zarděnky, hemofilové infekce, příušnice, spalničky a žlutou zimnici. Jen díky očkování se každoročně zachrání životy více než 2 milionů dětí. Očkování má však svůj význam i v dospívající a dospělé populaci. Důvodů existuje několik. Dospělá populace je v dnešní době globalizace, cestování a mísení národností trvale v riziku infekce. Dospělí mají častěji než děti různá chronická onemocnění, např. kardiovaskulární, plicní, diabetes mellitus, onkologická a autoimunní, která zhoršují průběh infekčních nemocí. Dalším významným důvodem podporujícím očkování v dospělosti je vyvanutí ochrany z dětství a stárnutí imunitního systému. Proto se setkáváme s návratem některých nemocí např. černého kašle nebo příušnic do dospělé populace. Přitom proočkovanost dospělých je minimální.

Očkování představuje nejúčinnější způsob prevence vzniku a šíření infekčních nemocí v populaci-tzv. primární prevenci. Na individuální úrovni chrání očkovaného člověka před infekčním onemocněním. Má však nepřímo význam i pro neočkované jedince. Pokud se podaří v populaci dosáhnout vysoké proočkovanosti, přeruší se šíření infekce mezi očkovanými a významně se tak snižuje i riziko přenosu infekce na neočkované osoby. Jde o tzv. kolektivní imunitu, kdy očkovaní vlastně chrání i ty, kteří nemohou být z důvodu závažného onemocnění nebo útlumu imunity očkovaní.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

Podstatou očkování je stimulace a aktivizace buněk imunitního systému, které začnou vytvářet příslušné protilátky a paměťové buňky. V případě průniku původce infekční nemoci - viru nebo bakterie - do organismu se na ně protilátky cirkulující v krevním oběhu okamžitě navážou, zneutralizují je a znemožní jejich množení a šíření v těle. Další významnou složkou imunitní odpovědi jsou paměťové buňky, které na průnik původce rovněž reagují velice rychle, protože si „pamatují“, co vyvolalo jejich tvorbu, a začnou produkovat velké množství protilátek, které posílí účinek těch stávajících. Zabrání tak propuknutí infekce a člověk neonemocní. Očkovací látky obsahují hlavní složku - antigen, který stimuluje imunitní systém, a pomocné látky, které jsou nutné pro její stabilitu, trvanlivost a bezpečnost. Hlavní složka je připravena buď z celé bakterie nebo viru, nebo pouze z částí původce, nebo z látek produkovaných původci. Žádná očkovací látka však neobsahuje takovou hlavní složku, která by byla schopna vyvolat onemocnění. Po podání očkovací látky se však mohou objevit nežádoucí účinky. Nejčastěji je to bolest, otok a mírné zarudnutí v místě vpichu, někdy i zvýšená teplota a únavnost. Jedná se o přirozenou reakci na očkování a skutečnost, že imunitní systém začal pracovat. Závažné stavy jako alergické reakce či neurologické obtíže jsou velmi vzácné. Rovněž zátěž imunitního systému, v porovnáním s případným infekčním onemocněním, je zanedbatelná.

V České republice je očkování upraveno Zákonem č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a několika souvisejícími Zákony a Vyhláškami. Podle §2 Vyhlášky 537/2006 Sb. O očkování proti infekčním nemocem se očkování člení na:

Pravidelné očkování dle platného očkovacího kalendáře u dětí - očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému bakterií Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Toto očkování je povinné a je hrazené státem. Pravidelné očkování proti tuberkulóze je povinné v indikovaných případech a řídí se příslušnou metodikou. Další očkování pro děti jsou doporučená - je to očkování proti pneumokokovým a meningokokovým infekcím, rotavirovým průjmům, klíšťové meningoencefalitidě, lidskému papilomaviru a virové hepatitidě A. Pravidelná očkování se týkají i dospělých - jde o očkování proti tetanu, v indikovaných případech upřesněných vyhláškou i očkování proti virové hepatitidě B, pneumokokovým infekcím a chřipce očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách - očkování proti tetanu a vzteklině zvláštní očkování - očkování osob, které jsou ve svém povolání vystaveny zvýšenému riziku nákazy - proti virové hepatitidě A a B, vzteklině a chřipce mimořádná očkování - jedná se o očkování osob v mimořádných situacích, např. hrozících epidemiích chřipky nebo virové hepatitidy A očkování na žádost fyzické osoby a před cestou do zahraničí. Nejčastěji žádané vakcíny pro individuální očkování jsou vakcíny proti klíšťové meningoencefalitidě, meningokokovým invazivním onemocněním, virové hepatitidě A a B, chřipce, pneumokokovým infekcím a lidskému papilomaviru. Před cestou do zahraničí je doporučováno s ohledem na cílovou destinaci očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, choleře, virovým hepatitidám A a B, dětské přenosné obrně, meningokokovým infekcím a japonské encefalitidě.

V posledních letech dochází k nebývalému rozvoji vakcinologie a rozšiřování možností očkování v prevenci infekčních, ale i nádorových onemocnění. Setkáváme se však i s negativní stránkou úspěchu a tou je ztráta obav z infekčních nemocí a jejich následků. Naopak strach z použité očkovací látky začíná u některých lidí převažovat nad strachem z nemoci, proti které očkování chrání. Často šíří mylné informace o očkování, které pak vedou k poklesu zájmu o očkování. Výsledkem může být návrat řady infekčních nemocí. Závěrem je třeba říci, že dnešní moderní vakcíny jsou bezpečné, vedou ke vzniku dostatečně kvalitní a dlouhodobé imunitní odpovědi a ochrání tak vysoké procento osob před infekčním onemocněním.