ON-LINE: Ptejte se kandidáta na senátora Lumíra Aschenbrennera

Komerční sdělení





Zajímáte se o politické dění v Plzeňském kraji? Hostem on-line rozhovoru Deníku bude kandidátem do Senátu PČR Lumír Aschenbrenner (ODS). Na vaše dotazy bude odpovídat v úterý 29. září od 10:00 hodin. Ptejte se na to, co vás zajímá. Otázky můžete pokládat už nyní.

Lumír Aschenbrenner | Foto: Archiv Lumíra Aschenbrennera

On-line rozhovor najdete ZDE Lumír Aschenbrenner se narodil v Plzni v roce 1960. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Od roku 1991 je členem ODS. V roce 1998 byl zvolen starostou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a je jím dosud. V letech 2011 až 2014 byl také předsedou Finanční komise Rady města Plzně. V roce 2018 se díky preferenčním hlasům (z 11. místa na 2.) stal členem Zastupitelstva města Plzně.

V roce 2014 byl zvolen Senátorem PČR, kde od roku 2016 zastává funkci místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

S partnerkou Monikou mají dceru Alenu.

Autor: Komerční sdělení