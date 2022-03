Zná to většina rodin s malými dětmi. Kašel, rýma, teplota, která se během noci změní v horečku, bolest ouška a už se jede na pohotovost. Minimálně jeden akutní zánět středního ucha (otitidu) prodělají 3 ze 4 předškolních dětí, a jedná se proto o jednu z nejčastějších dětských chorob. Jen ve FN Plzeň je s touto diagnózou ošetřeno přibližně 3 000 dětí ročně.

Velká část akutních zánětů má virový původ a jde především o sezónní onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let, poté se četnost zánětů výrazně snižuje. A jak se zánět vlastně vytvoří? Laicky lze říci, že při zánětu středního ucha dochází k přenosu infekce z horních cest dýchacích do oblasti středního ucha, kde se kvůli neprůchodnosti Eustachovy trubice začne hromadit zánětlivá tekutina a tlačit na ušní bubínek. Oproti dospělým pacientům je u dětí Eustachova trubice kratší, širší a horizontálněji uložená. Domníváme se, že tím je usnadněna cesta infekci.

Obr. 1 Bubínek vyklenutý do zvukovodu při akutním zánětuZdroj: FN PlzeňU akutního zánětu podáváme v počínajících stádiích nosní kapky, analgetika, antipyretika a studený obklad za ucho. V případě rozvinutého zánětu s přítomností hnisu za vyklenutým bubínkem (obrázek 1) je nutná paracentéza. Ve FN Plzeň se vyhýbáme paušálnímu podávání antibiotik u akutních středoušních zánětů (s výjimkou dětí do 2 let) a nutnost jejich podání posuzujeme vždy individuálně.

Zánět středouší není radno podceňovat, jelikož může přejít do chronického stádia a může být původcem mnoha dalších komplikací (např. rozšíření zánětu do spánkové kosti, ztráta sluchu, destrukce rovnovážného ústrojí, rozšíření zánětu do nitrolebí), které mohou pacienta i ohrozit na životě. Nejčastější následek otitid u dětí bývá právě porucha sluchu, což má poté dopad na jejich psychomotorický vývoj a limituje nejen jejich školní prospěch, ale i běžné denní činnosti. ORL klinika ve FN Plzeň se jako jediné pracoviště v západočeském regionu zabývá jak v rutinní praxi, tak i v rámci Institucionálního výzkumu chirurgií středouší a rekonstrukčními operacemi, které zlepšují sluch.

I v tomto lékařském oboru proto platí, že včasná a správná diagnostika, adekvátní terapie a dobrá spolupráce s rodiči dětských pacientů jsou nejlepší prevencí možných komplikací, které mohou záněty středouší provázet.

Ilustrační fotoZdroj: FN Plzeň