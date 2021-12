Celosvětový výzkum se zabývá covidem- 19. Ne jinak tomu je i ve Fakultní nemocnici Plzeň. Jaká je nejúčinnější ochrana proti covidu-19? Jakou máte hladinu protilátek? Z čeho získáte dostatek vitaminu D? A jakým další směrem se ubírá výzkum ve FN Plzeň? Své otázky můžete zasílat již nyní a ve čtvrtek 9. prosince Vám na ně odpoví náměstek ředitele FN Plzeň pro vědu a výzkum, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.Zdroj: archiv FN PlzeňJiž druhým rokem se pozornost výzkumníků soustředí na problematiku covidu- 19 a následkům po prodělaném onemocnění. Fakultní nemocnice Plzeň se loni jako jedna z prvních v České republice zaměřila na sledování protilátek proti SARS-CoV-2, a to jak po prodělaném covidu, tak po očkování. Systematické měření protilátek je prováděné především u zaměstnanců FN, ale také u klientů domu s pečovatelskou službou v Plzni a měření protilátek nemocnice nabídla i široké veřejnosti (jako placenou službu).

Dlouhodobé výsledky prokazují, že ochrana po prodělaném onemocnění je minimálně 8 měsíců a očkování spolehlivě chrání 6 měsíců, u mnohých však i déle. Zjistilo se, že tvorba protilátek je velmi individuální, stejně jako rychlost, s jakou protilátky klesají. Jednoznačným výsledkem však je, že hladina protilátek má pouze informační charakter a nelze se podle ní rozhodovat, zda se má daný člověk naočkovat či nikoli. Pouze pravidelné opakované stanovení protilátek by mohlo říci, jakou má daný člověk ochranu. Proto odborníci z FN Plzeň doporučují jako hlavní ochranu proti covidu- 19 očkování.

V souvislosti s covidovou infekcí se i letos pokračovalo ve sledování hladiny vitaminu D, protože právě jeho nedostatek se jeví jako rizikový faktor pro vznik covidového onemocnění. Prokázalo se, že čím nižší hladinu vitaminu D měli pacienti hospitalizovaní s covidem- 19, tím častější byl kritický průběh jejich onemocnění. Před rokem se ve FN Plzeň uskutečnila studie, během které bylo vyšetřeno kolem dvou tisíc osob a jen 40% z nich mělo normální hladinu vitaminu D v krvi. Odborníci doporučují užívat vitamin D právě nyní, v zimním období. Nejideálnějším doplňkem z hlediska účinku i vstřebávání jsou kapky, které Vám může předepsat Váš praktický lékař. Ale i ostatní preparáty, volně prodejné, jsou velice užitečné. Vitamin D obsahují i některé známé potraviny, jako např. sýry, tučné ryby, žampiony apod., ale není většinou v lidských silách sníst takové množství těchto potravin, aby nám dorovnaly hladinu vitaminu D. Obecně se udává, že dospělý člověk by měl přijmout denně 2000 IU (mezinárodních jednotek).

Výzkum ne Fakultní nemocnici Plzeň se samozřejmě nezabývá jen covidem- 19. Hlavní výzkumné projekty jsou zaměřené především na onkologické a srdečně-cévní onemocnění. Právě v covidové době lékaři poukazují na časté opomíjení běžných onemocnění. Lidé ze strachu z možné nákazy nedochází na preventivní vyšetření. Následky však mohou být fatální, především u nádorových onemocnění. O to větší radost měli pracovníci z Oddělení imunochemické diagnostiky, když zaznamenali výrazně zvýšeným zájem o preventivní vyšetření tzv. indexu zdravé prostaty. Během již tradiční akce „Movember“ dorazilo na vyšetření 263 mužů, a z toho bylo 6% mužů předáno do péče urologů. I když to na první pohled nemusí vypadat jako vysoké číslo, tak se podařilo díky preventivní akci zachytit 15 rizikových nálezů, což je příkladná ukázka toho, jak je prevence důležitá.