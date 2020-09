Nové centrum robotické chirurgie se ve FN Plzeň otevřelo 1.června a do 8. září zde podstoupilo robotickou operaci 48 urologických pacientů, 2 gynekologičtí a 1 chirurgický. Robot bude operovat zejména pacienty Urologické kliniky, jejíž lékaři a sestry se ho učili ovládat v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zároveň zde budou provádět zákroky odborníci Gynekologicko-porodnické kliniky, Chirurgické kliniky a Chirurgického oddělení. Předpokládané počty výkonů dle odborností vysvětluje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Přístrojem budeme ročně dělat cca 250 urologických výkonů, 80 gynekologických a 30 chirurgických. Později bude využíván také v oblasti ORL a cévní chirurgie.“

Robotické operace provádí chirurg, robotická ramena jsou prodlouženou ruka operatéra

Robotický systém popisuje přednosta Urologické kliniky prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.: „Celý systém se skládá ze speciálního operačního stolu komunikujícího s robotem, nad kterým ční čtyři robotická ramena, jedno s kamerou na svém konci. Další část celého zařízení je konzole operatéra, který sedí na židli a dívá se dvěma otvory do zařízení, kam se přenáší 3D obraz ve vysoké HD kvalitě. Zároveň drží v každé ruce joystick a ovládá celého robota. Nohama přitom ovládá 7 dalších funkcí. Operatér ovládá čtyři nástroje a má dokonalý obraz toho, co se v těle odehrává. „Robot má čtyři chapadla, pomocí kterých se do těla vsunují jakési malé ručky, které pohybují různými nástroji, jako jsou malé nůžtičky, malý a větší tzv. ‚chňapáček‘,“ dodává přednosta Milan Hora.

Zdroj: Archiv FN Plzeň

Práce operatéra pomocí joysticků a 3D obrazu ve vysoké HD kvalitě

Přínos robotické operace

Výhod robotických operací je mnoho. „Systém umožní provádět miniinvazivní výkony na měkkých tkáních břicha a hrudníku s menšími traumaty organizmu, menší pooperační bolestivostí, nižší ztrátou krve, nižší mortalitou, s menšími jizvami a obecně menšími riziky. I z těchto důvodů robotická operativa významně zkracuje hospitalizace. Díky tomuto postupu se také zrychluje rekonvalescence a následně umožní pacientovi rychlejší návrat do běžného ,“ zdůrazňuje profesor Milan Hora sdělil. Pozitivum robotické operace pro operatéra je vyloučení případného třesu rukou a zároveň také šetří jeho pohybový aparát . Při klasické operaci musí být operatér často po dlouhou dobu v nepřirozené poloze a tělo trpí. U přístroje je standardizována výuku operatérů, jsou standardizované jednotlivé operace, to též přispívá k větší kvalitě odvedených operací. Oproti laparoskopii nejsou nutné nefyziologické polohy operatéra během operace, čímž se setří pohybový aparát operujících.

Zdroj: Archiv FN Plzeň

Průběh robotické operace

Které diagnózy budou pro robota určené?

Robotická chirurgie slouží zejména pro radikální prostatektomie kvůli lokalizovanému karcinomu prostaty a pro resekci nádorů ledvin. Dále je to plastika vrozené vady pánvičky ledvinné a řada dalších výkonů, o nich se jedná se zdravotními pojišťovnami. Pro příští rok to bude radikální odstranění močového měchýře pro nádor. U gynekologických diagnóz je to radikální odstranění dělohy pro nádor endometria a u chirurgických - nízká resekce nádoru rekta.

Zdroj: Archiv FN Plzeň

Intuitive Surgical

Robotické centrum je v nemocnici na Borech

Nové centrum sídlí v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech na chirurgickém oddělení, kde je kompletní zázemí pro tento druh operativy, včetně jednotky intenzivní péče a oddělení ARO. Ředitel Václav Šimánek dodává: „Plzeňská fakultní nemocnice je jediná nemocnice na západě Čech, kde se operuje pomocí robota. Finanční prostředky na tuto moderní technologii byly cca 50 milionů korun a pacientům Plzeňského, Karlovarského a i dalších regionů nabízíme léčbu nejmodernějšími postupy, které současná operativa nabízí.

Zdroj: Archiv FN Plzeň

Robotický sál