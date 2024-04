ON-LINE: Jak správně pečovat o ledviny? Odpovídá lékař FN Plzeň

Komerční sdělení

Ledviny zajišťují v našem těle řadu důležitých úkolů. Jak poznáme, že je s nimi něco v nepořádku? Jak často se přijde na nádor ledvin v čas? Co my sami můžeme udělat pro správné fungování ledvin Zeptejte se na vše, co Vás zajímá. Své otázky můžete zasílat od úterý do čtvrtka. Ve čtvrtek 11. dubna od 10 hodin Vám vše zodpoví lékař I. interní kliniky MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.

MUDr. Jan Klaboch, Ph.D. | Foto: FN Plzeň