Pavel Bouda dnes 11:36

Podle svých slov „ostrou předvolební kampaň“ zahájila koalice ODS a TOP 09 Společně do kraje. Slogan Máme na víc by měl vystihovat hlavní témata, se kterými tato koalice jde do blížících se senátních a krajských voleb. Největším problémem je podle ní upadající životní úroveň v regionu, která se promítá do řady oblastí, ať se jedná o nabídku práce, dopravu či zdravotnictví.