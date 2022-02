ODS a TOP 09 Pirátům: Rozhodnutí vezměte zpět

ODS a TOP 09 vyzvaly Piráty, aby přehodnotili své rozhodnutí a neodcházeli z krajské koalice. Deníku to řekl předseda zastupitelského klubu ODS Pavel Karpíšek. Piráti by se měli vyjádřit do středy.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Attila Racek

Podle ODS a TOP 09 byla krajská koalice s Piráty a STAN úspěšná. Odchod Pirátů byl pro partnery šokem. „Přesto pokračování stávající koalice považujeme za cestu ze současné krize, kterou vyvolalo nestandardní jednání Pirátské strany, a proto ji vyzýváme, aby rozhodnutí vzala zpět,“ uvedl Karpíšek. K rychlému jednání vyzvali zastupitelé ODS a TOP 09 také uskupení STAN, Zelení a PRO PLZEŇ. Karpíšek informoval, že politici ODS a TOP 09 jsou v zájmu Plzeňského kraje připraveni jednat se všemi stranami v zastupitelstvu kromě KSČM a SPD. Kvůli krizi v pátek zasedalo také hnutí STAN. Vytvořilo jednací tým a konstatovalo, že je nutné jednat o případné nové koalici pro sestavení Rady Plzeňského kraje. Plzeň má v Číně své olympioniky, jsou jimi hokejisté i lyžařka Piráti ve čtvrtek ustanovili vyjednávací tým ve složení Rudolf Špoták, Pavel Hais a Jiří Pek. „Budeme jednat se všemi stranami vyjma KSČM a SPD,“ vysvětlil Rudolf Špoták, současný náměstek hejtmanky. Piráti svůj odchod z vedení kraje avizovali minulý víkend. Vadí jim, že rada kraje nasadila do představenstva Klatovské nemocnice plzeňského podnikatele a místopředsedu krajské ODS Roma-na Jurečka, kterého Piráti označují jako kmotra. Piráti se také ohradili proti kumulaci uvolněných funkcí zastupitelů ODS Trůkové a Šaška, což je v rozporu s etickým kodexem zastupitele. Pirátskou stranu pobouřil i koncert kapely Chinaski, hrazený z krajských peněz. Podle ní se na něm měli jako na volebním mítinku prezentovat čelní kandidáti ODS do parlamentu.