V pátek 17. dubna opustil naše řady známý plzeňský krasobruslař, vynikající klaun na ledě, trenér a provozovatel tradiční školičky bruslení, organizátor kulturních akcí a oblíbený showman Jaroslav Kubík. Bylo mu 80 let.

Jarda Kubík | Foto: Archiv

Jeho otec byl lékař a působil jako lékařský dozor při sportovních utkání na Zimním stadionu v Plzni a též v plzeňském divadle. A to rozhodujícím způsobem ovlivnilo jak syna Jarouška, tak jeho sestru Miladu Kubíkovou-Šťastnou, pozdější reprezentantku v krasobruslení. Jaroslav působil jako profesionální krasobruslař v Československé lední revue, se kterou se pak dostal legální cestou do zahraničí včetně USA. Tam však pobyl trochu déle a společně se svou sestrou zakotvili v New Yorku. Zde později založil vlastní agenturu, jejíž hlavní náplní byla lední show. Vystupoval v sólových komických rolích a postupně se vypracoval na skvělého klauna na ledě. Se svým vystoupením na plastovém ledě doslova procestoval celý svět. Zároveň působil i jako trenér v krasobruslařské škole sestry Milady v New Yorku. Jako trenér zažil i velký úspěch, když jeho žačka Sarah Hughes získala v roce 2002 zlatou medaili na olympiádě v Salt Lake City. Krátce po sametové revoluci uvažoval o návratu do Čech a na začátku 90. let se natrvalo usadil ve své rodné Plzni. A rozhodl se využít své letité zkušenosti v krasobruslení i showbyznysu. Založil uměleckou, sportovní a reklamní agenturu, pořádal zajímavé kulturní akce, produkoval divadelní představení a zajímavé akce, např. Super show, PPP Show, což byl Pořad populárních Plzeňáků. Zároveň založil školičku bruslení, která byla určena dětem a začínajícím krasobruslařům. Kurzy pořádal nejen v Plzni, ale například také v Rokycanech či Třemošné. A nebyl by to on, aby do této činnosti nepřinesl trochu vzruchu ze showbyznysu a nepořádal pro své svěřence mikulášské nadílky na ledě, maškarní bál na bruslích apod. Za necelých 30 let získala jeho školička výborné jméno, vychoval i mnoho trenérů. Jeho mottem bylo: „Neslibuji, že každé dítě bude mistrem světa, ale bruslit naučím každého.“