Slavnostního a jubilejního 30. ročníku odemčení řeky Mže se dočkali vodáci. Pod kočovským mostem symbolicky odemkl zlatým klíčem řeku vodák Martin Květoň. Tomu přihlížela asi třicítka účastníků prvního sjezdu v tomto roce. Více ZDE>>>

Pro vodáky z Chebska se nesla uplynulá sobota ve slavnostním duchu. Odemykali totiž řeku Ohři. „Odemykání řeky je pro vodáky symbolické zahájení sezony,“ sdělil vedoucí vodáckého oddílu Dětského domu dětí a mládeže (DDM) Sova v Chebu Petr Polák. Podívejte se>>>

Pětkrát otočit klíčem na jednu stranu a je to. Řeka Úhlava od soboty slouží všem příznivcům vodních sportů. Odemkly ji a hned i jaksepatří ozkoušely tři vodácké oddíly, které se sešly u loděnice v Přešticích. Podívejte se>>>

Jednatřicet vodáků se nenechalo odradit nepříznivým sobotním počasím a jalo se odemknout řeku Ohři. Více ZDE>>>

Bouřlivé, vodácké ´ahój´ zaznělo jednohlasně v sobotu po deváté hodině na řece Mži. Stalo se tak u mostu v osadě Světce, kde se vodáci sešli na tradiční jarní akci. Podívejte se>>>

„Tohle mi přes zimu chybělo," usmál se vodák a zabral pádlem ve vodě. To je ten okamžik, kdy po dlouhém zimním období poprvé usedl do lodě a vyplul vstříc nové sezóně. Nebyl však sám, nadšených vodáků, kteří v sobotu vzali do rukou pádla a vytáhli kajaky, loďky a rafty, bylo více. A všichni měli jedno společné přání, odemknout řeku Ohři. Podívejte se>>>





