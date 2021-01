V současnosti studuje magisterský program z teoretické informatiky v Dánsku na University of Copenhagen a dělá výzkum na výzkumném centru BARC (Basic Algorithms Research Copenhagen).

Po bakalářských studiích na Matfyz UK jste se přesunul za studiem do Dánska. Co vás k tomu přimělo a proč jste si vybral zrovna Dánsko?

Hlavní priorita byla najít místo, které by mi umožňovalo efektivně se učit dělat dobrý výzkum v mém oboru. To se nejlépe dělá tak, že člověk pracuje s dobrými vědci. Proto, když jsem měl možnost jít pracovat do kodaňského výzkumného centra BARC s Mikkelem Thorupem, jedním z předních výzkumníků v teoretické informatice, měl jsem jasno.

Pokud byste měl srovnat studium na vysoké škole v Česku a v Dánsku, v čem vidíte největší rozdíly?

Výuka v Dánsku je určitě více zaměřená na to, aby byl člověk schopen naučené znalosti použít. V mém případě to například u programování znamenalo, že se zkoušelo, zda je student schopen využít znalosti při programování projektu. U matematiky se zkoušelo, zda student rozumí materiálu detailně a ne jen, zda je schopen napsat matematický důkaz, jak se ho naučil nazpaměť. Na Matfyzu určitě také byla taková snaha, ale nebylo to dotažené tak daleko. Dalším rozdílem je, že v Dánsku je vyučováno více s pochopením, že je potřeba studentům pomoci danou látku pochopit. Umožňuje mi to naučit se věci, které bych jinak měl problém pochopit. S obojím pak souvisí i to, že v Dánsku je výrazně méně předmětů. Myslím si, že do přípravy jednotlivých přednášek jde výrazně více času a energie, což se pak projevuje i na jejich počtu. Každý si pak musí vybrat, která možnost mu více vyhovuje – zda kvalita, nebo kvantita.

Doporučil byste studentům z ČR studium v zahraničí?

Určitě. Myslím si, že každý by se měl snažit jít na nejlepší školu, jakou může. Nejlepší teď nemyslím podle nějakých mezinárodních žebříčků, ale podle individuálních preferencí a potřeb. Pro mnohé taková škola bude v zahraničí, pro mnohé v Česku. Nikdo by se neměl nechat odradit tím, že je náročné nejdřív najít školy v zahraničí, pak vyplnit přihlášky a pak se přestěhovat. A nikdo by se také neměl nechat odradit finanční náročností, protože existuje mnoho stipendií, kterých je možné využít. Já mám zkušenost se středoškolským stipendiem od HMC (které nově v rámci Česka organizuje Bakala Foundation) a se stipendiem Scholarship na univerzitní studium od Bakala Foundation. Existuje ale i mnoho dalších. Obě zmíněná stipendia můžu doporučit. Zrovna v Dánsku jsou také cenově dostupné střední školy v angličtině, protože cena internátu je odvozena od příjmu rodiny, takže typická česká rodina zaplatí výrazně méně než kdekoliv jinde.

V rámci svého magisterského studia se hodně věnujete výzkumu. Na čem nyní pracujete?

Pracuji na vícero projektech, většina z nich se ale točí okolo následujícího problému: máme hodně dat a chtěli bychom na nich udělat nějaký výpočet. Je možné podívat se jen na malou část dat a pak z toho mála, co jsme viděli, odhadnout výsledek daného výpočtu? Přirovnal bych to k předvolebnímu průzkumu - to se také nikdo neptá všech lidí, ale jen malého reprezentativního vzorku. My zjišťujeme, jaké další věci se takovým způsobem dají o datech zjistit, a jak to dělat co nejefektivněji.

