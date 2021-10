„Aplikace vakcín ale nadále pokračuje v přízemí budovy jednodenní chirurgie,“ řekla mluvčí skupiny Privamed Group Eva Milerová. Připomněla, že očkovací centrum drive in fungovalo v nemocnici Privamed jako první v České republice, a to od letošního května. „Za tu dobu tam bylo naočkováno 24 843 lidí a spotřebováno bylo celkem 4140 lahviček vakcinační látky značky Pfizer,“ vyčíslila mluvčí.

Kvůli chladnému počasí ukončili v nemocnici Privamed k 30. září očkování formou drive in, tedy venku v autě na speciálně vyhraženém místě.

