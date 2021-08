V Plzeňském kraji pokračuje očkování proti onemocnění covid pro zájemce bez registrace. V regionu podávají zdravotníci vakcíny na celkem devíti místech.

Podle mluvčího krajských nemocnic Jiřího Kokošky má nejširší nabídku Stodská nemocnice. „Ta umožňuje očkování bez registrace každý pracovní den skupině 16+ a nabízí i očkování bez registrace v kategorii 12 až 15 let a to každé úterý, středu a čtvrtek,“ informoval Kokoška s tím, že ostatní očkovací místa v Klatovech, Domažlicích a v Plané budou po celý srpen očkovat bez registrace vždy v pátek. Ve VOČM v Plzni na Skvrňanech se bez rezervace očkuje v sobotu.

Očkovací místo Stodské nemocnice v Kulturním domě Stod zároveň maximálně usnadňuje očkování pro registrované. „Umožňuje jim registrace a rezervace i po telefonu, nabízí velký rozsah termínů na dva týdny dopředu, zájemci obdrží nabídku prakticky okamžitě po zaregistrování a mohou si vybrat i typ vakcíny,“ doplnil Kokoška.

Vakcinaci bez registrace prodloužila také nemocnice Privamed v Plzni. „Zájem byl poměrně velký, 23. července jsme vyočkovali 128 a 30. července 152 dávek. Proto jsme se rozhodli pokračovat ještě celý srpen, a to každý pátek vždy od 8 do 14 hodin,“ uvedla mluvčí Privamedu Eva Milerová.

Oblíbený drive in

Klienti, kteří mají zájemo očkování proti covidu -19 vakcínou Pfizer mohou přijít nebo přijet do drive-in očkovacího centra.

Na očkování na drive in si lidé rychle zvykli a objevili jeho přednosti. „Přijedou vozem až k očkovacímu centru, naočkováni jsou ve voze a pak stačí pro případ nežádoucí reakce jen vyčkat 15 až 20 minut ať v autě nebo venku,“ doplnila Milerová.

Pro vakcínu na drive in přijíždí i lidé zdaleka. „Hledali jsme nějakou bezpečnou variantu a našli jediný drive-in v Plzni. Máme to sice více než 100 kilometrů, ale to nevadí. Vše proběhlo v naprostém pořádku a profesionálně. Dost mě překvapilo, na jak malém prostoru se dá vše zvládnout. Divím se, že tuto službu neposkytují i jiné nemocnice, “ uvedl jeden z očkovaných.

Očkování bez registrace – lidé 16+

V pracovní dny

Kulturní dům Stod – od 8:30 do 12:00

Každý srpnový pátek

Domažlická nemocnice – od 8:00 do 13:00

Nemocnice sv. Anna Planá – od 8:00 do 13:00

Sušická nemocnice – od 8:00 do 13:00, možno až od 15:00

Privamed v Plzni – od 8:00 do 14:00

EUC klinika – od 8:00 do 15:30

Klatovy - pátek 6. a 13. srpna od 8:00 do 13:00 – v KD Družba, sobota 7. srpna od 8:00 do 13:00 – monoblok nemocnice, pátek 20. a 27. srpna od 8:00 – 13:00 – monoblok nemocnice

Velkokapacitní očkovací místo Plzeň – každá sobota od 7:00 do 12:30

Očkování bez registrace 12 - 15 let

Stodská nemocnice očkuje v kulturním domě v Nádražní ulici vždy v úterý, středu a čtvrtek od 13 do 15 hod.

Děti ve věku 12 – 15 let mohou být očkovány pouze za přítomnost zákonného zástupce.