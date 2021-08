Očkovací centrum je nově i v Plzeňském Prazdroji

Fakultní nemocnice Plzeň otevřela e čtvrtek 12. srpna ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem v prostorách pivovaru nové centrum pro očkování proti covidu. Jeho provoz je zajištěn každý čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: MSK

Centrum je určeno pro zájemce od 18 let, pro očkování není potřebná registrace. Nutné je předložení občanského průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny, pro vydání certifikátu o provedeném očkování musí lidé po příchodu do centra nahlásit e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu. Na místě je aplikována vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/Biontech. „Jediná možná cesta k návratu do normálního života je očkování. V minulých pandemických vlnách jsme byli v nemocnici svědky opravdu velmi smutných lidských příběhů a jedině kolektivní imunita napomůže zvládnout toto pandemické období. Očkování bez předchozí registrace je další možností, jak vakcínu získat co nejrychleji," uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Nové očkovací centrum je umístěno v centru města, s dobrou dostupností hromadnou dopravou i s možností bezplatného parkování. „Dlouhodobě spolupracujeme s městem i Plzeňským krajem na různých projektech na podporu místních obyvatel. Proto nám přišlo přirozené nabídnout naše prostory, které za normálních okolností slouží pro firemní akce a konference, aby zde vzniklo očkovací centrum. Věříme, že i díky dobré dostupnosti v rámci Plzně o něj bude zájem," doplnil Rudolf Šlehofer z Plzeňského Prazdroje.