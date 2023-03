Zhruba měsíc už se snaží pracovníci ze Záchranné stanice živočichů v Plzni na Doubravce odchytit problematický pár labutí velkých, který se svojí partnerkou tvoří známý labuťák přezdívaný Trenér. Nejprve dvojice na řece Radbuze v Plzni pod Papírenskou lávku u loděnice oddílu rychlostní kanoistiky TJ Prazdroj nebyla, ale po svém návratu už začala v minulém týdnu usilovně stavět hnízdo.

Ochránci se snaží na Radbuze v Plzni odchytit labuťáka Trenéra s partnerkou. Zatím marně. | Foto: DESOP Plzeň

„Vyrazili jsme tedy na lokalitu s tím, že celý pár i kvůli jeho bezpečnosti odchytíme a přesuneme jinam. Po týdnu a několika neúspěšných akcích, při kterých jsem na lokalitě strávil několik dní a vystřídal snad všechny lidi, co mám, některé z nich dokonce i vykoupal, se nám labutí pár odchytit nepodařilo,“ říká vedoucí stanice DESOP Plzeň Karel Makoň.

Situaci navíc ztěžuje fakt, že oba ptáky je nutné odchytit současně, nejprve tedy samici s tím, že samce na ni pak ochránci nalákají. „Tím, jak se labutí pár chytá každý rok, tak si to samozřejmě dobře pamatuje. A tak i přesto, že jsme vystřídali všechny známé i neznáme tváře, tak je samice stále neuvěřitelně ostražitá a odchytit se nám ji nedaří! Navíc samec ji stále kryje vlastním tělem a zatímco toho se nám odchytit podařilo, samice je stále nepolapitelná,“ pokračuje Makoň.

Na ornitology teď už tlačí podle jeho slov i čas. „Jsou to nervy, pokud se to nepodaří do doby, než samice snese první vejce, tak pak budeme muset čekat, až se vyklubou mláďata a odchytit celou rodinu hned po vylíhnutí. A to bude ještě mnohem náročnější a rizikovější než dosud,“ vysvětluje dál.

Makoň také upozornil, že bojovný samec, který se proslavil útoky na trénující rychlostní kanoisty, dostal minulý týden na krk speciální ornitologickou značku a má zastřižené letky na jednom křídle. „Od té doby mám každý den já i městská policie tak 20 telefonátů na téma co to je, že má na krku plechovku nejmenované značky nealkoholického nápoje, že ho to škrtí a já nevím co ještě. Určitě je fajn, že se veřejnost zajímá, ale tyto krční límce různých barev se pro labutě používají na celém světě a my je používáme pouze mimořádně, právě v takovýchto komplikovaných případech, jakým bezesporu labuťák přezdívaný Trenér je,“ dodává Makoň.

Zdroj: Krimi Plzeň

Ten se obává, že pokud se labutě nepodaří přesunout na bezpečnější lokalitu, dopadne to jako každý rok. Mláďata tohoto páru spadnou z jezu u Mrakodrapu a nevyvedou opět nic.