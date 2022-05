Zákaz vjezdu do části ulice bude platit ve vyučovacích dnech vždy od 7 do 8 hodin. „Ta ulice je slepá a ráno zde často vzniká nepřehledná situace, když rodiče vozí své děti do školy. Mnozí je totiž vezou přímo až ke vchodu do družiny a z té úzké uličky pak couvají nebo se otáčejí, a to klidně na chodníku, kudy chodí další děti. Považuji to za velice nebezpečné,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová.

Městský obvod se proto na omezení dopravy dohodl s magistrátem a policií. „Jedná se o místo v bezprostřední blízkosti školy, kde se pohybuje velké množství dětí. Jejich bezpečnost je na prvním místě, i proto nám opatření přijde logické,“ řekl k tomu náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Pytlák zastřelil jelena v době hájení, věc řeší policie

Rodiče, kteří jedou autem, tak nyní zastaví již v ulici Elišky Krásnohorské, odkud děti dojdou stometrový úsek k družině pěšky. Zákaz vjezdu si pochvaluje i vedení školy a očekává od něj zklidnění situace. „Nebylo to tu přehledné. Na jedné straně stojí zaparkovaná auta a rodiče se tak nemohou vyhnout. Provoz tu koordinuje městská policie. Tohle rozhodnutí samozřejmě vítáme,“ řekl Deníku zástupce ředitelky 31. ZŠ Zbyněk Rubáš.

S opatřením není spokojená maminka, která nechtěla být jmenována a která vozí do 31. ZŠ dva syny, šestiletého a osmiletého. „Chápu, že někteří lidé se neumějí chovat a najíždějí na chodníky, nicméně my, kteří dáváme pozor, jsme na tom biti. V této části města často není kde zaparkovat. Takže předpokládám, že auto nechám někde dál a kluky ke škole doprovodím. Znamená to pro mě ale tak patnáctiminutové zdržení na cestě do práce,“ vysvětlila Plzeňanka.

Na bezpečnost dohlíží strážníci

Podle mluvčí strážníků Jany Pužmanové je v Plzni mnoho míst, na která kvůli bezpečnosti dětí pravidelně dohlíží městská policie. „Jedná se přechody pro chodce nebo lokality v blízkosti základních škol. Ve Skvrňanech je to například okolí 15. ZŠ, 33 ZŠ a ZŠ Martina Luthera. Na Doubravce pak třeba 22. ZŠ a 14. ZŠ, na Borech 26., 11. a 10. ZŠ. V centru strážníci hlídkují v Husově ulici u Waldorfské ZŠ, na Slovanech u 25. ZŠ ve Chválenické ulici nebo u 20. ZŠ,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že některá místa jsou městskou policií monitorována pravidelně, jiná dle potřeby.