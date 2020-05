„Otázka odtěžení štěrku, tzv. kačírku, ze dna jezírka byla poměrně komplikovaná, protože jeho ruční odstranění by bylo finančně velmi nákladné. Jedna z oslovených firem nám po prověření nabídla speciální technologii odsávání, která je velmi efektivní a zároveň minimalizuje riziko poškození folie na dně jezírka. Díky tomu se nám také podařilo dosáhnout ceny o téměř dvě třetiny nižší, než v případě ruční práce.“, informoval I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu Petr Baloun.

Momentálně je jezírko vypuštěné a na jeho dně pracuje technika vysávající vrstvu „kačírku“, ve kterém se nacházela velká vrstva nečistot, které zhoršovaly kvalitu vody. Vzhledem k výšce vrstvy nebylo ani technicky možné z kačírku tyto nečistoty odstranit. A právě z tohoto důvodu se „kačírek“ na dno už nevrátí. Po důkladném vyčištění bude jezírko znovu napuštěno čistou vodou, aby jezírko bylo řádně připraveno v horkých letních dnech pro návštěvníky, kteří jistě ocení snahu obvodu o vylepšení situace kolem něj.

„Musím říci, že možnosti dovezené technologie mne velmi překvapily. V rozhovoru se zástupcem firmy jsem se například dozvěděl, že vozidlo umí vysát i těžké a velké předměty jako je například dlažební kostka. Také je možné obrátit režim vysávání na foukání, a to až do výše několika metrů. Po odtěžení „kačírku“ nás ještě čeká úprava plážového vstupu do jezírka a kanálů, kterými odtéká voda z jezírka do filtrace“ dodal místostarosta.

V rámci přípravy jezírka byla také kompletně vyčištěna, opravena a doplněna technologie filtrace a úpravy vody. V této souvislosti je třeba podotknout, že jezírko slouží návštěvníkům Škodalandu již 10 let a bude za nedlouho před koncem své plánované životnosti. Je tedy téměř jisté, že v nejbližších letech bude muset projít minimálně filtrační technologie celkovou rekonstrukcí a posílením i s ohledem na měnící se klimatické podmínky.

„Věřím, že všechny investice, které nyní do areálu Škodaland putují, ať se již jedná o úpravy jezírka, nové herní prvky či nový písek na beachvolejbalovém hřišti tento areál občanům ještě více zatraktivní.“, dodává starosta David Procházka.