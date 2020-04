„Je to jiné než před karanténou. Zatím nechodí moc zákazníků. Lidé jsou zmatení, nevědí, což už se otevřelo a co ne. Byl poměrně chaos v tom, kdo už může otevřít a kdo ještě ne, takže lidé volají a ptají se, jestli už fungujeme,“ vysvětloval ve čtvrtek obuvník Dvořák, který musel mít přesně měsíc a týden uzavřenou provozovnu.

Kvůli nižšímu počtu zakázek se rozhodl být zatím v opravně sám. „Návštěvnost je teď slabší, a tak jsem tu sám. Dvě paní, které běžně vyřizují objednávky, zatím ještě nepracují. Takže momentálně provádím jak příjem zakázek, tak i následnou opravu obuvi. Provozovna nyní jede bohužel jen na 6O procent,“ popsal dále Dvořák, který byl z tohoto důvodu nucen zkrátit i otevírací dobu.

„Zákazníci přicházejí tento týden zpravidla tak do druhé hodiny odpolední, pak už v podstatě ne. Musel jsem se tomu přizpůsobit a zkrátit otevírací dobu o hodinu; jsem tu do 16 hodin. Myslím si, že kdybych měl otevřeno jen do 14 hodin, tak by to vyšlo nastejno, ale vůči lidem by mi to nepřišlo fér,“ uvedl obuvník.

Jelikož řemeslo provozuje v městských prostorech, požádal o odložení nájmu. „Zažádal jsem město o nějakou formu kompenzace a odkladu nájmu. Jinak musím samozřejmě platit klasické výdaje jako elektřinu, plyn a další,“ dodal Dvořák.