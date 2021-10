OBRAZEM: Z ruiny v umělecké centrum. Obnovu zámku Týnec urychlí evropské peníze

Už je to více než dvacet let, co sběratel umění a mecenáš Jan Pelánek Lazarowitz začal s opravami zámku Týnec nedaleko Klatov. Za komunistů v něm, od 50. do 80. let, sídlila armáda a podle toho také zámek vypadal. Díky dotaci od Evropské unie by se mělo sídlo veřejnosti otevřít už za dva roky. Hlavním lákadlem má být rozsáhlá sbírka díla Josefa Váchala.

Zámek Týnec nedaleko Klatov, zapsaný na seznamu národních kulturních památek, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Průčelí zatím čeká na novou omítku, zadní fasáda už se ale blýská novotou. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Právě dílo Josefa Váchala představuje jednu z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších části sbírky současného majitele zámku. Váchal, jeden z předních umělců své doby, se narodil v nedaleké Milavči u Domažlic, i jeho první žena Máša je "zdejší", pochází z Olšan na Klatovsku. S krajem ho ale spojují hlavně jeho časté návštěvy, krajinou Šumavy a Pošumaví nachodil stovky kilometrů. Šumava hraje podzimními barvami a láká na výlety Přečíst článek › Právě propojení barokní architektury se sbírkami klasického i moderního českého umění je jedním z hlavních cílů obnovy. Plány počítají také s tematickými komentovanými prohlídkami k historii památky, s pracovními pobyty restaurátorů, stejně tak tvůrčími dílnami s renomovanými, ale i začínajícími restaurátory a umělci. Chybět nebude ani expozice věnovaná Jaroslavu Polívkovi (1886-1960), významnému konstruktérovi, sběrateli umění a také majitel týnského zámku ve 20. a 30. letech 20. století. Zámek Týnec zhruba ve 30. letech.Zdroj: Soukromý archiv rodiny Kolowrat-Krakowských Tradicí by se měly stát i koncerty varhanní hudby a divadelní představení, sál by měl pojmout pojme až 150 lidí. Z historie zámku: Plán stavby vznikl kolem r. 1700, do r. 1724 byl zámek z velké části postavený. Nechal ho postavit Maxmilián Norbert Krakowský z Kolowrat. Jeho potomek, Jindřich Kolowrat Krakowský, v r. 1927 zámek prodal velkopodnikateli ve stavebnictví architektovi Jaroslavu Polívkovi. Ten mu za něj postavil funkcionalistický Palác Chicago na Národní třídě v Praze. Podnikatel zkrachoval a v r. 1937 zámek koupila církev evangelická-metodistická a udělala z něj sirotčinec. R. 1951 byl Týnec zestátněn a obsadila ho vojenská posádka, která ho obývala až do roku 1988. K plánované generální opravě už nedošlo. Církev kvůli stavu zámku nepožádala o restituci a v roce 1999 ho koupil současný majitel, mecenáš a sběratel umění Jan Pelánek Lazarowitz, s cílem vybudovat zde umělecké centrum a muzeum moderního umění a umístit sem své sbírky.