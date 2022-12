OBRAZEM: Z plzeňské radnice můžete poslat dopis Ježíškovi i s vánočním razítkem

Tradiční vánoční pošta v mázhauzu plzeňské radnice je otevřena denně od 10 do 17 hodin až do 23. prosince. Příchozí odtud mohou vložením do speciální schránky poslat dopisy Ježíškovi, na které jim pošťák otiskne speciální vánoční razítko.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte