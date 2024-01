Mrazivou noc prožili všichni, kdo se zúčastnili v pátek 19. ledna v Měšťanské besedě reprezentačního plesu města Plzně.

Reprezentační ples města Plzně se odehrál v ledových dekoracích | Foto: Deník/Pavel Bouda

Ledové dekorace od Ice Factory zabarvily taneční sál do modra, slavnostního zahájení se ujal soubor Storm Ballet a tančilo se i na Ledové ostří. S New Time Orchestra vystoupila držitelka Ceny Thálie Hana Holišová a Radek Melša nebo Michaela Hasalová. Malý sál pak nabízel Ledovou párty s netradičními drinky u ledového baru a zajímavou chill-out zónu. Jak to na místě vypadalo se podívejte na naší fotogalerii.

