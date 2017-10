OBRAZEM: Vytvořila knihu plnou hravých skládaček. Za svou práci získala ocenění

Plzeň - Eva Majerová obdržela stipendium Plzeňského kraje.

Příběh myšky, která se vydala na dobrodružnou cestu, netradičně zpracovala Eva Majerová. Vyprávění ztvárnila do pop-up neboli trojrozměrné knihy. Za svou práci, při níž se věnovala i dalším tématům, získala minulý týden stipendium Plzeňského kraje.



Mladá autorka našla inspiraci v už zpracované pohádce. Psaní je pro ni totiž daleko těžší disciplínou než ilustrace. „Text jsem předělala a notně zkrátila. Protože je kniha postavená hlavně na prostorových obrazcích, je důležité vypíchnout pouze podstatné informace,“ nastínila čerstvá absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara plzeňské univerzity. Pop-up knihu vytvořila jako svou diplomovou práci a vznikala osm měsíců.





Na 21 stranách Eva přiblížila patálie, jež myška zažívá. Ukazuje, jak se hrdinka při hledání něčeho dobrého k snědku zatoulá a nedokáže se vrátit domů. „Fascinuje mě, že děti si můžou při čtení zároveň hrát. Uvnitř jsou různé interaktivní prvky. Když zatáhnete za určitý díl nebo ho posunete, myška na chvilku zmizí nebo se u ní objeví jiné zvíře,“ popsala. Nejnáročnější byla fáze, kdy všechny nákresy byly ´pouze´na papíře. „Asi dva měsíce jsem strávila nad ilustracemi. Těšila jsem se, až budu jednotlivé části lepit k sobě. Bylo skvělé vidět, že výsledek funguje,“ dodala.



Své dílo v září úspěšně obhájila. Poté se vrhla naplno do praxe. V současnosti pracuje ve společnosti Reus.



Právě tato firma jí minulý rok vydala pop-up prvotinu, a to Sněhovou královnu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena. „Samozřejmě by mě potěšilo, pokud by vyšel i Malý myší příběh. Nicméně si uvědomuji, že jde o nákladnou záležitost. Myslím, že je to zatím to nejlepší, co jsem udělala. V českém prostředí se navíc pop-up knihy netěší takové oblibě jako v zahraničí,“ uzavřela autorka z Dýšiny.



Jednoho vydání a právě v cizině se Eva přeci jenom dočká. Čtenáři ve Spojených státech amerických si už brzy koupí publikaci věnovanou plzeňskému rodákovi Ladislavu Sutnarovi.